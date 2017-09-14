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У Держстаті підрахували, скільки
українці витратили на...

У Держстаті підрахували, скільки українці витратили на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 22:52

У Держстаті підрахували, скільки українці витратили на...

Пропонуємо до обговорення:
За місяць продажі бензину на АЗС становили близько 4,5 млрд гривень.

Дивися повний текст У Держстаті підрахували, скільки українці витратили на бензин.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 22:52

продажи топлива - это один из индикаторов украинской экономики, которая продолжает падать не смотря на тот "рост" который нам рисуют...
Стас
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 23:36

  Стас написав:продажи топлива - это один из индикаторов украинской экономики, которая продолжает падать не смотря на тот "рост" который нам рисуют...


Причем зрадофил даже статью не прочитал:

В цілому, реалізація бензину в Україні через мережу АЗС у листопаді 2017 року скоротилася в порівнянні з листопадом 2016 року на 12,1% – до 126,45 тис. тонн.

Згідно зі статистикою, дизельного пального через мережу АЗС у листопаді 2017 року було продано 131 тис. тонн, що на 7,7% менше показника листопада 2016 року.

А ось продажі пропану і бутану збільшилися за звітний період на 15,1% – до 65,65 тис. тонн.
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