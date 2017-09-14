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У Держстаті підрахували, скільки українці витратили на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 27 гру, 2017 22:52
Пропонуємо до обговорення:
За місяць продажі бензину на АЗС становили близько 4,5 млрд гривень.
Дивися повний текст У Держстаті підрахували, скільки українці витратили на бензин
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Додано: Сер 27 гру, 2017 22:52
продажи топлива - это один из индикаторов украинской экономики, которая продолжает падать не смотря на тот "рост" который нам рисуют...
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Стас
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Додано: Сер 27 гру, 2017 23:36
Стас написав:
продажи топлива - это один из индикаторов украинской экономики, которая продолжает падать не смотря на тот "рост" который нам рисуют...
Причем зрадофил даже статью не прочитал:
В цілому, реалізація бензину в Україні через мережу АЗС у листопаді 2017 року скоротилася в порівнянні з листопадом 2016 року на 12,1% – до 126,45 тис. тонн.
Згідно зі статистикою, дизельного пального через мережу АЗС у листопаді 2017 року було продано 131 тис. тонн, що на 7,7% менше показника листопада 2016 року.
А ось продажі пропану і бутану збільшилися за звітний період на 15,1% – до 65,65 тис. тонн.
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
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