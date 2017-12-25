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Від біткойна
відколовся Bitcoin God

Від біткойна відколовся Bitcoin God
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 23:29

Від біткойна відколовся Bitcoin God

Пропонуємо до обговорення:
Від блокчейна біткоіна відокремилася ще одна криптовалюта - Bitcoin God.

Дивися повний текст Від біткойна відколовся Bitcoin God.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 23:29

бред, очередной
kentavr
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