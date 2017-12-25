|
|
Від біткойна відколовся Bitcoin God
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 27 гру, 2017 23:29
Пропонуємо до обговорення:
Від блокчейна біткоіна відокремилася ще одна криптовалюта - Bitcoin God.
Дивися повний текст Від біткойна відколовся Bitcoin God
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 78977
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 114 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 27 гру, 2017 23:29
бред, очередной
-
kentavr
-
-
- Повідомлень: 1335
- З нами з: 21.11.12
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 176 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 48 гостей
Модератори:
Irina555
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|28
|3153
|
|
|29
|2078
|
|
|11
|824
|
Вів 26 гру, 2017 13:35
ssnet
реклама