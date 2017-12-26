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У Різдво ціни на електрику в
Німеччині стали від'ємними

У Різдво ціни на електрику в Німеччині стали від'ємними
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 06:51

У Різдво ціни на електрику в Німеччині стали від'ємними

Пропонуємо до обговорення:
У минулі вихідні ціни на електроенергію в Німеччині стали від'ємними. Через перевиробництво електрики власники заводів і інші великі споживачі енергії не витрачали, а отримували по €50 за кожен МВт*год. Причиною послужили низький попит у період свят, тепла погода і сильний вітер.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 06:51

Как же с таким беспределом мирятся немецкие олигархи?!
De Bil
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 09:52

Они не могут её продать ахметовскому или шоколадному офшору? А те тут загонят по Германия+, или накрайняк выпишут себе субсидии из бюджета!
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 11:48

у нас % ядерной энергетики не может быть более половины, т.к. не в часы пик надо куда то сбрасывать лишнюю выработку, вот немцы немцы людям дарят, а наши же удаваться скорее... давно пора сделать ночью 1/5 от текущего тарифа, баланс потребления суточный чуть сгладится.
Ну ничего, как только появятся промышленные средства чтоб накапливать (не в аккумуляторы конечно), то сразу шара закончится )
zzzxxx
 
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