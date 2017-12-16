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Стало відомо, хто керуватиме
тепломережами Києва

Стало відомо, хто керуватиме тепломережами Києва
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 07:44

Стало відомо, хто керуватиме тепломережами Києва

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив заступник голови КМДА

Дивися повний текст Стало відомо, хто керуватиме тепломережами Києва.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 07:45

Вот это да. То-есть то-есть пользовались, наживались, не модернизировали, а когда пришло время дна - обратно на баланс, ещё и типа временно, и модернизация и улучшение за счёт киевлян и налогов. Шикарный бизнес и схема. Лиса предложила сама или его гонцы?
Mutabor
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