Про це повідомив заступник голови КМДА
Дивися повний текст Стало відомо, хто керуватиме тепломережами Києва.
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Додано: Чет 28 гру, 2017 07:44
Стало відомо, хто керуватиме тепломережами Києва
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стало відомо, хто керуватиме тепломережами Києва.
Додано: Чет 28 гру, 2017 07:45
Вот это да. То-есть то-есть пользовались, наживались, не модернизировали, а когда пришло время дна - обратно на баланс, ещё и типа временно, и модернизация и улучшение за счёт киевлян и налогов. Шикарный бизнес и схема. Лиса предложила сама или его гонцы?
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