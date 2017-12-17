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Google створив генератор
мовлення, який не відрізнити...

Google створив генератор мовлення, який не відрізнити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 08:54

Google створив генератор мовлення, який не відрізнити...

Пропонуємо до обговорення:
Про розробку розповідає Quartz.

Дивися повний текст Google створив генератор мовлення, який не відрізнити від голосу людини.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 08:54

только называется оно Tacotron. И не отличить его от человека может развечто идиот.
arheops
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 10:51

Re: Google створив генератор мовлення, який не відрізнити...

  arheops написав:только называется оно Tacotron. И не отличить его от человека может развечто идиот.

Речь именно о Tacotron 2. Послушайте сэмплы https://google.github.io/tacotron/publi ... index.html
Вы все еще уверены, что "не отличить его от человека может развечто идиот"?
Pavlentiy
 
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