Про розробку розповідає Quartz.
Дивися повний текст Google створив генератор мовлення, який не відрізнити від голосу людини.
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Додано: Чет 28 гру, 2017 08:54
Google створив генератор мовлення, який не відрізнити...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Google створив генератор мовлення, який не відрізнити від голосу людини.
Додано: Чет 28 гру, 2017 08:54
только называется оно Tacotron. И не отличить его от человека может развечто идиот.
Додано: Чет 28 гру, 2017 10:51
Re: Google створив генератор мовлення, який не відрізнити...
Речь именно о Tacotron 2. Послушайте сэмплы
Вы все еще уверены, что "не отличить его от человека может развечто идиот"?
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