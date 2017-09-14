У 2018 році очікується збільшення кількості українців, які скористаються безвізовим режимом з Євросоюзом.
Дивися повний текст У ДПСУ повідомили, скільки українців скористалися безвізом.
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Додано: Чет 28 гру, 2017 09:04
У ДПСУ повідомили, скільки українців скористалися безвізом
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Дивися повний текст У ДПСУ повідомили, скільки українців скористалися безвізом.
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