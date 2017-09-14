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У ДПСУ повідомили, скільки
українців скористалися безвізом

У ДПСУ повідомили, скільки українців скористалися безвізом
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 09:04

У ДПСУ повідомили, скільки українців скористалися безвізом

Пропонуємо до обговорення:
У 2018 році очікується збільшення кількості українців, які скористаються безвізовим режимом з Євросоюзом.

Дивися повний текст У ДПСУ повідомили, скільки українців скористалися безвізом.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 09:04

угу. а еще 400+ тысяч стоит в очереди на паспорта(сдали документы)
arheops
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 17:56

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
У 2018 році очікується збільшення кількості українців, які скористаються безвізовим режимом з Євросоюзом.

Дивися повний текст У ДПСУ повідомили, скільки українців скористалися безвізом.


Ау, зрадофилы!

Как соотносятся почти 10 миллионов ездивших только в страны ЕС, с вашими сказками про повсеместный голод и нищету?
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 18:07

  arheops написав:угу. а еще 400+ тысяч стоит в очереди на паспорта(сдали документы)

подала документы еще 19.10, еще печатают...
vetka
 
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