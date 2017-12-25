Зростання імпорту в 2017 році є наслідком розриву торговельних зв'язків з тимчасово окупованими територіями Донецької і Луганської областей.
Дивися повний текст Гройсман назвав причину зростання імпорту цього року.
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Додано: Чет 28 гру, 2017 09:05
Гройсман назвав причину зростання імпорту цього року
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гройсман назвав причину зростання імпорту цього року.
Додано: Чет 28 гру, 2017 09:05
Тю, ушли дотационные регионы, а при хозяйственники опять недовольны! Может всё-таки б_ядей нужно поменять, а не койки переставлять?
"Основная задача правительства в том, чтобы помочь богачам запустить руки в наши карманы" Бакминстер Фуллер
"Я наблюдаю за реальными действиями правительства, а не за тем, что они обещают, и реагирую соответственно" - Р. Кийосаки
Додано: Чет 28 гру, 2017 09:13
"С такими патриотами и врагов не надо», – сказал премьер. Сошло таки озарение. Возможно самая умная официальная мысль за последние годы.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
Додано: Чет 28 гру, 2017 09:18
Слова Псевдопатриоты, так называемые активисты, начинают прочно входить в лексикон. Неплохо бы корректирующим органам прислушаться к Премьер-министру и исключить указанные слова из списка табуированной лексики на сайте.
Додано: Чет 28 гру, 2017 11:11
Додано: Чет 28 гру, 2017 12:27
этот поросёнок считает себя очень хитрым и держит население за дурачков - вот краткое резюме ереси от винницкого барыжки
РОШЕН
ФУФЛО
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