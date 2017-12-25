RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Гройсман назвав причину
зростання імпорту цього року

Гройсман назвав причину зростання імпорту цього року
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 09:05

Гройсман назвав причину зростання імпорту цього року

Пропонуємо до обговорення:
Зростання імпорту в 2017 році є наслідком розриву торговельних зв'язків з тимчасово окупованими територіями Донецької і Луганської областей.

Дивися повний текст Гройсман назвав причину зростання імпорту цього року.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 78987
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 09:05

Тю, ушли дотационные регионы, а при хозяйственники опять недовольны! Может всё-таки б_ядей нужно поменять, а не койки переставлять?
"Основная задача правительства в том, чтобы помочь богачам запустить руки в наши карманы" Бакминстер Фуллер
"Я наблюдаю за реальными действиями правительства, а не за тем, что они обещают, и реагирую соответственно" - Р. Кийосаки
Дилетант
Аватар користувача
 
Повідомлень: 743
З нами з: 18.01.08
Подякував: 47 раз.
Подякували: 70 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 09:13

"С такими патриотами и врагов не надо», – сказал премьер. Сошло таки озарение. Возможно самая умная официальная мысль за последние годы.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
mister-svet
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1968
З нами з: 25.01.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 205 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 09:18

Слова Псевдопатриоты, так называемые активисты, начинают прочно входить в лексикон. Неплохо бы корректирующим органам прислушаться к Премьер-министру и исключить указанные слова из списка табуированной лексики на сайте.
freeze
4
 
Повідомлень: 7041
З нами з: 02.07.14
Подякував: 1841 раз.
Подякували: 2574 раз.
 
Профіль
7
1
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 11:11

  sal написав:
  freeze написав:Слова Псевдопатриоты, так называемые активисты, начинают прочно входить в лексикон.

А назовите настоящих патриотов? где еще такие


Гройсман,Рабінович, Капітельман, Вальцман - от справжні патріоти України.
socioniktest
Аватар користувача
 
Повідомлень: 231
З нами з: 26.12.14
Подякував: 112 раз.
Подякували: 58 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 12:27

этот поросёнок считает себя очень хитрым и держит население за дурачков - вот краткое резюме ереси от винницкого барыжки
РОШЕН
ФУФЛО
swan forever
 
Повідомлень: 269
З нами з: 27.05.15
Подякував: 78 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ceba, swan forever, Волгарь, Вкладчик1234, Дваждыдвашник і 29 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Луценко назвав головні джерела корупції в Україні - ЗМІ
R2 » Чет 28 гру, 2017 12:09
3 36
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 гру, 2017 12:26
swan forever
Гройсман повідомив, коли очікувати на стабілізацію курсу... 1, 2
R2 » Вів 26 гру, 2017 10:30
19 1563
Переглянути останнє повідомлення
Сер 27 гру, 2017 21:59
Kudrjavuy
Данилюк назвав фінансові досягнення року, що минає
R2 » Пон 25 гру, 2017 21:03
2 86
Переглянути останнє повідомлення
Вів 26 гру, 2017 06:08
Shram
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.