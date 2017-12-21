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Американка подала на Apple
до суду і вимагає $999 999...

Американка подала на Apple до суду і вимагає $999 999...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 09:40

Американка подала на Apple до суду і вимагає $999 999...

Пропонуємо до обговорення:
Часто американська мрія починається з судового позову: громадяни давно і вельми успішно відсуджують у великих компаній величезні суми за дрібні провини. Іноді доходить до абсурду.

Дивися повний текст Американка подала на Apple до суду і вимагає $999 999 999 000.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 09:40

Если закон позволяет, значит не абсурдно
papazina
 
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