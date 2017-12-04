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КМДА шукає інвестора для
будівництва сміттєпереробного...

КМДА шукає інвестора для будівництва сміттєпереробного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 09:54

КМДА шукає інвестора для будівництва сміттєпереробного...

Пропонуємо до обговорення:
Київська міськдержадміністрація (КМДА) в лютому 2018 року проведе конкурс із залучення інвестора для будівництва сміттєпереробного комплексу, повідомив журналістам заступник глави КМДА Петро Пантелєєв у середу.

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R2
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В народе говорят "Ищи дурака!"...
serg_vronsky
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 11:59

Re: КМДА шукає

30-40 млн. EUR ни Киев, ни даже страна, позволить себе и нам не могут?
sal
 
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