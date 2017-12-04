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КМДА шукає інвестора для будівництва сміттєпереробного...
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Додано: Чет 28 гру, 2017 09:54
Пропонуємо до обговорення:
Київська міськдержадміністрація (КМДА) в лютому 2018 року проведе конкурс із залучення інвестора для будівництва сміттєпереробного комплексу, повідомив журналістам заступник глави КМДА Петро Пантелєєв у середу.
Дивися повний текст КМДА шукає інвестора для будівництва сміттєпереробного заводу
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Додано: Чет 28 гру, 2017 09:54
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Додано: Чет 28 гру, 2017 11:59
30-40 млн. EUR ни Киев, ни даже страна, позволить себе и нам не могут?
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