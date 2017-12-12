Вартість нафти зростає

Додано: Чет 28 гру, 2017 10:07

Да, растёт потихоньку. Не критично. Думаю таки до Нового года рубль не успеет рухнуть в половину гривны. Но тенденция... Помнится до Революции гривна четыре рубля стоила. Пока откат не предвидится.

«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).