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Вартість нафти зростає
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 28 гру, 2017 10:07
Пропонуємо до обговорення:
Світові ціни на нафту в четвер вранці піднімаються, інвестори відіграють дані Американського інституту нафти (API), згідно з якими запаси сировини в США за минулий тиждень знизилися значніше від очікуваної оцінки, свідчать дані торгів.
Дивися повний текст Вартість нафти зростає
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R2
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Додано: Чет 28 гру, 2017 10:07
Да, растёт потихоньку. Не критично. Думаю таки до Нового года рубль не успеет рухнуть в половину гривны. Но тенденция... Помнится до Революции гривна четыре рубля стоила. Пока откат не предвидится.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
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mister-svet
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Додано: Чет 28 гру, 2017 12:32
Думаю таки до Нового года рубль не успеет рухнуть в половину гривны.
То же самое писал и вчера. Перечитал Вашу фразу еще раз, но ничего, извините, не понял. Вы имеете ввиду, что кросс-курс рубль-гривна будет 2 к 1? Но тогда логичнее выглядит предположение, что рухнет вовсе не рубль, ведь сейчас на торгах отношение 57,54 к 28,12, т.е. 2,046. Хотя, скорее всего завтра рубль вернется к 58-ти - финансовые организации хеджируются от рисков до 9/1.
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Волгарь
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Додано: Чет 28 гру, 2017 12:43
Волгарь написав:
логичнее выглядит предположение, что рухнет вовсе не рубль
Я видел. У нас тут последнее время - совершенно свободная логика, чего Вы не могли не заметить. Я бы сказал - уникальная, как всё украинское. Тут так прямо не нужно. Вытрут. Или вытрут и ещё забанят.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
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mister-svet
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Додано: Чет 28 гру, 2017 13:05
Тут так прямо не нужно.
Хитро, прямо какой-то новояз в стиле Оруэла.
А нефть имеет все шансы пробить 70 долларов - ее запасы в США с ейчас самые низкие с октября 2015 г. Да и СА прекратила стрелять себе по ногам, т.е. предоставлять покупателям допскидки - деньги очень нужны.
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Волгарь
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Додано: Чет 28 гру, 2017 17:46
Волгарь написав:
А нефть имеет все шансы пробить 70 долларов
Мечты, мечты...
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
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Sommer
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Додано: Чет 28 гру, 2017 18:40
Sommer написав: Волгарь написав:
А нефть имеет все шансы пробить 70 долларов
Мечты, мечты...
Ни чего сказать не могу. Хорошо это или плохо. Даже хоть по 170 долларов бочка... - по истории могу лишь точно сказать: рубль более никогда не будет 30 за $1, и тем более гривна - павосемь.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
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mister-svet
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