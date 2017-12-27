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Курс біткойна
різко впав за добу

Курс біткойна різко впав за добу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 10:47

Курс біткойна різко впав за добу

Пропонуємо до обговорення:
Вартість біткойна впала на півтори тисячі доларів.

Дивися повний текст Курс біткойна різко впав за добу.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 10:47

Нужно тариться, пока не поздно
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antonivs3
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 11:17

Немає сенсу. Купувати заради того, щоб можливо наварити максимум 100% з неможливістю швидко перевести в кеш... Треба було заходити по 100 баксів за біт, це я розумію дохідність...)
alextkachev86
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 11:22

antonivs3 ты внимательно прочитал ))) МОЖЕТ вырасти )))
qaz2d26
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 11:29

  alextkachev86 написав:Немає сенсу. Купувати заради того, щоб можливо наварити максимум 100% з неможливістю швидко перевести в кеш... Треба було заходити по 100 баксів за біт, це я розумію дохідність...)

Такое ощущение, что вы гарантированно не хотите получить 100%. Если бы тут был гарантированный доход хотя бы 20% то никто бы деньги на депозиты не нес, сюда бы все бежали.
LOKY
 
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