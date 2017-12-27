Вартість біткойна впала на півтори тисячі доларів.
Дивися повний текст Курс біткойна різко впав за добу.
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Додано: Чет 28 гру, 2017 10:47
Курс біткойна різко впав за добу
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Курс біткойна різко впав за добу.
Додано: Чет 28 гру, 2017 10:47
Нужно тариться, пока не поздно
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Додано: Чет 28 гру, 2017 11:17
Немає сенсу. Купувати заради того, щоб можливо наварити максимум 100% з неможливістю швидко перевести в кеш... Треба було заходити по 100 баксів за біт, це я розумію дохідність...)
Додано: Чет 28 гру, 2017 11:29
Такое ощущение, что вы гарантированно не хотите получить 100%. Если бы тут был гарантированный доход хотя бы 20% то никто бы деньги на депозиты не нес, сюда бы все бежали.
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