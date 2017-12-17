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У період новорічних свят таксисти «порадують» українців...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 28 гру, 2017 11:32
Пропонуємо до обговорення:
Зараз ціни на таксі вже зросли на 5-10%, а в новорічну ніч до стандартного тарифу додасться ще 100%.
Дивися повний текст У період новорічних свят таксисти «порадують» українців захмарними тарифами
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Додано: Чет 28 гру, 2017 11:32
в общем фуникулер спасает ситуацию :-)
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