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У період новорічних свят
таксисти «порадують» українців...

У період новорічних свят таксисти «порадують» українців...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 11:32

У період новорічних свят таксисти «порадують» українців...

Пропонуємо до обговорення:
Зараз ціни на таксі вже зросли на 5-10%, а в новорічну ніч до стандартного тарифу додасться ще 100%.

Дивися повний текст У період новорічних свят таксисти «порадують» українців захмарними тарифами.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 11:32

в общем фуникулер спасает ситуацию :-)
dotster
 
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