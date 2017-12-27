На думку Луценка, ці напрямки - це держпідприємства, митниця і надра.
Дивися повний текст Луценко назвав головні джерела корупції в Україні - ЗМІ.
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Додано: Чет 28 гру, 2017 12:09
Луценко назвав головні джерела корупції в Україні - ЗМІ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Луценко назвав головні джерела корупції в Україні - ЗМІ.
Додано: Чет 28 гру, 2017 12:09
Навіщо про це балакать, і нічого неробить? Мабудь сам з тії миски і їсть.
Додано: Чет 28 гру, 2017 12:17
Хочется напомнить историю с рюкзаками. Снят арест на имущество, снят электронный браслет, вернули загран паспорта, дано разрешение на выезд. Предприятия специально банкротят для прихватизации, а Луценко помогает этому разграблению. Пусть сравнит имущество польского и украинского президента, а потом приводит неуместные примеры.
Додано: Чет 28 гру, 2017 12:26
это даже не юмор, это глумливый стьоб над нарИдом Украины - исполнитель от коррупции рассуждает о коррупции ))))
РОШЕН
ФУФЛО
Додано: Чет 28 гру, 2017 12:48
Re: Луценко назвав головні джерела корупції в Україні - ЗМІ
Комсомолец, уголовник, вообще без образования. Зачем его читать?
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
Додано: Чет 28 гру, 2017 12:54
Все продать и не будет коррупции. Сам же говорит:
Додано: Чет 28 гру, 2017 13:04
Чего сразу юмор. Луценко делится с коррупционерами эффективными направлениями работ на следующий год. Ему виднее.
Некоторые даже пулю получили на Майдане, за такого классного Генерального прокурора.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Додано: Чет 28 гру, 2017 13:27
Re: Луценко назвав головні джерела корупції в Україні - ЗМІ
Когда мне говорят о необходимости непременной приватизации, я вспоминаю, что сеть заправок СОКАР принадлежит государству (Азербайджан), их внешний вид, уютные кафе, прекрасные донёр-кебабы, отличный сервис, вменяемые цены на бензин и начинаю искать подвох.
Прокремлевский тролль.
Додано: Чет 28 гру, 2017 13:28
Re: Луценко назвав головні джерела корупції в Україні - ЗМІ
Это ему Беня в Амстердаме тезисы "напел"?
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