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Луценко назвав головні джерела
корупції в Україні - ЗМІ

Луценко назвав головні джерела корупції в Україні - ЗМІ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #12>
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 12:09

Луценко назвав головні джерела корупції в Україні - ЗМІ

Пропонуємо до обговорення:
На думку Луценка, ці напрямки - це держпідприємства, митниця і надра.

Дивися повний текст Луценко назвав головні джерела корупції в Україні - ЗМІ.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 12:09

Навіщо про це балакать, і нічого неробить? Мабудь сам з тії миски і їсть.
Ikiten
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 12:17

Хочется напомнить историю с рюкзаками. Снят арест на имущество, снят электронный браслет, вернули загран паспорта, дано разрешение на выезд. Предприятия специально банкротят для прихватизации, а Луценко помогает этому разграблению. Пусть сравнит имущество польского и украинского президента, а потом приводит неуместные примеры.
nik1
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 12:26

это даже не юмор, это глумливый стьоб над нарИдом Украины - исполнитель от коррупции рассуждает о коррупции ))))
РОШЕН
ФУФЛО
swan forever
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 12:48

Re: Луценко назвав головні джерела корупції в Україні - ЗМІ

Комсомолец, уголовник, вообще без образования. Зачем его читать?
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
mister-svet
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 12:54

Все продать и не будет коррупции. Сам же говорит:
При цьому він порівняв Україну і Польщу. В Україні зараз близько 3,5 тисячі державних підприємств. У Польщі в 1991 році, коли вона починала реформу, їх було 4,5 тисячі. Тепер у неї тільки 45 державних підприємств.
otg
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 12:59

Автобиографию наваял?
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 13:04

  swan forever написав:это даже не юмор, это глумливый стьоб над нарИдом Украины - исполнитель от коррупции рассуждает о коррупции ))))

Чего сразу юмор. Луценко делится с коррупционерами эффективными направлениями работ на следующий год. Ему виднее.
Некоторые даже пулю получили на Майдане, за такого классного Генерального прокурора.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 13:27

Re: Луценко назвав головні джерела корупції в Україні - ЗМІ

Когда мне говорят о необходимости непременной приватизации, я вспоминаю, что сеть заправок СОКАР принадлежит государству (Азербайджан), их внешний вид, уютные кафе, прекрасные донёр-кебабы, отличный сервис, вменяемые цены на бензин и начинаю искать подвох.
Прокремлевский тролль.
Дваждыдвашник
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 13:28

Re: Луценко назвав головні джерела корупції в Україні - ЗМІ

Это ему Беня в Амстердаме тезисы "напел"?
Cris
 
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