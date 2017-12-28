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Луценко назвав головні джерела
корупції в Україні - ЗМІ

Луценко назвав головні джерела корупції в Україні - ЗМІ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 20:05

  galex написав:Кроме того, расходы на обеспечение порядка михомайданов бюджету обошлись гораздо дороже

вы лучше расскажите что стоил Украине майдан 2014 года
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 00:03

Вот пример успешной борьбы с коррупцией.
https://ru.tsn.ua/video/video-novini/v- ... nikov.html
По причине того, что мы на стыке цивилизаций радикальные меры должны применяться публично и с общественным резонансом.
http://fakty.ua/235530-v-kitae-za-god-k ... -vsem-mire
Сокращение поголовья "Колядныков" и криминала в интересах прежде всего Государства и общества.
Ведь нормальный человек живёт в своей культуре и Государстве, для большинства народов востока это всего навсего род бизнеса не приемлемый в нашем обществе.
И начало прежде всего необходимо начинать с судейского корпуса.
Пора уже кукловодам понимать, что тупо "бомбить" дорвавшимся до власти, положив на Законы Государства и общества в Украине не приемлемо.
На сегодня есть все условия для формирования института противодействия разрушению Украины.
Иначе всё население с целью выживания будет вынуждено бежать, с целью сохранения себя и семьи в РФ, Польшу, куда угодно, только не с этими "приватизаторами" и "землепродавателями"....
Без полного искоренения чёрной коррупции в институтах Государственной власти блеять о чём-то - это просто цинизм и кощунство.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 03:39

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  galex написав:Кроме того, расходы на обеспечение порядка михомайданов бюджету обошлись гораздо дороже

вы лучше расскажите что стоил Украине майдан 2014 года


майдан не особо, я думаю потенциально даже в плюс был бы. А вот войну, которую начали сепары в начале 2014 при поддержке солидного процента населения Юго-Востока, обошлась в колоссальную сумму. И не нужно на нас сваливать вину за всю эту тему - это чисто прием "с больной головы на здоровую".
Это вообще цирк полного абсурда.
Сначала орать "мы не Украина, мы Новороссия". потом "давайте наши пенсии".
ну это бред, либо крестик либо трусы. если вы новоросы то идите на 3 буквы, Украина вам ничего не должна, это солидарная система. когда ссср сдох, пенсии платила Украина. потому что взносы в ПФ платились тоже Украине. а раз вы новоросы, то куда идти уже сказано. мы не фашисты, черепа не меряем, национальность определяем согласно самоидентификации. то есть если человек сказал "я не украинец, я гражданин ДНР", то я ему верю, даже паспорт показывать не нужно. и если его вдруг убьет, то мне конечно жаль живое существо, но не более чем условного жителя африки или новозеландии. он сам отрекся от грядки моих соотечественников, поэтому ответная реакция закономерна.

далее "мы хотим разговаривать на родном языке".
лживые мерзавцы. вы хотели некоторых других вещей. кинотеатры, школы ит.д. , к вопросу "хотим разговаривать" никоим боком.
в целом трабл в том, что существующая украинизация довольно мягкая, но при этом через несколько десятков лет русский язык вообще исчезнет на хрен с этой территории. И кое=кто считает это неприемлимым. именно это, а не "хотим разговаривать".
лично я разговариваю на русском без проблем, ницоидов и прочих вышиватников я ни во что не ставлю, как и вату. а то что русский на этой территории уйдет в ноль через пару десятков лет - туда ему и дорога.
galex
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 04:27

Re: Луценко назвав головні джерела корупції в Україні - ЗМІ

  Kudrjavuy написав:Иначе всё население с целью выживания будет вынуждено бежать, с целью сохранения себя и семьи в РФ, Польшу, куда угодно, только не с этими "приватизаторами" и "землепродавателями"....


на самом деле, сейчас многие умные валят из Китая. кстати не с пустыми руками, а кое-кто с разработками )) они просто чуток переборщили. народ конечно посмотрел пару расстрелов и успокоился, популизм сработал. а вот в реальном плане там другая ситуация....
galex
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