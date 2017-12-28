Луценко назвав головні джерела корупції в Україні - ЗМІ

Додано: П'ят 29 гру, 2017 03:39

Стас написав: galex написав: Кроме того, расходы на обеспечение порядка михомайданов бюджету обошлись гораздо дороже Кроме того, расходы на обеспечение порядка михомайданов бюджету обошлись гораздо дороже

вы лучше расскажите что стоил Украине майдан 2014 года вы лучше расскажите что стоил Украине майдан 2014 года

майдан не особо, я думаю потенциально даже в плюс был бы. А вот войну, которую начали сепары в начале 2014 при поддержке солидного процента населения Юго-Востока, обошлась в колоссальную сумму. И не нужно на нас сваливать вину за всю эту тему - это чисто прием "с больной головы на здоровую".Это вообще цирк полного абсурда.Сначала орать "мы не Украина, мы Новороссия". потом "давайте наши пенсии".ну это бред, либо крестик либо трусы. если вы новоросы то идите на 3 буквы, Украина вам ничего не должна, это солидарная система. когда ссср сдох, пенсии платила Украина. потому что взносы в ПФ платились тоже Украине. а раз вы новоросы, то куда идти уже сказано. мы не фашисты, черепа не меряем, национальность определяем согласно самоидентификации. то есть если человек сказал "я не украинец, я гражданин ДНР", то я ему верю, даже паспорт показывать не нужно. и если его вдруг убьет, то мне конечно жаль живое существо, но не более чем условного жителя африки или новозеландии. он сам отрекся от грядки моих соотечественников, поэтому ответная реакция закономерна.далее "мы хотим разговаривать на родном языке".лживые мерзавцы. вы хотели некоторых других вещей. кинотеатры, школы ит.д. , к вопросу "хотим разговаривать" никоим боком.в целом трабл в том, что существующая украинизация довольно мягкая, но при этом через несколько десятков лет русский язык вообще исчезнет на хрен с этой территории. И кое=кто считает это неприемлимым. именно это, а не "хотим разговаривать".лично я разговариваю на русском без проблем, ницоидов и прочих вышиватников я ни во что не ставлю, как и вату. а то что русский на этой территории уйдет в ноль через пару десятков лет - туда ему и дорога.