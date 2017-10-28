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Луценко назвав головні джерела
корупції в Україні - ЗМІ

Луценко назвав головні джерела корупції в Україні - ЗМІ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 20:17

  galex написав:
  Дваждыдвашник написав:На самом деле коррупция определяет единственно возможный контекст работы экономических процессов в стране.
Без неё вообще всё упадет.


кстати это вполне очевидно.

однако коррупция есть разная. если ты платишь 200 грн чтобы получить некую "справку о наличии справки", вместо того, чтобы полдня бессмысленно бегать по кабинетам, выслушивая "вы что не видите у нас обед", выполняя ненужные бюрократические ритуалы - это полезная часть.

а если кто-то получает преференции в бизнесе, вытесняя конкурентов, даже потенциально более успешных и заточенных на развитие, то это вред.
А не проще что б не было этих справок на справку и свободная конкурентная экономика, где взяткой не вытеснишь конкурента?
otg
 
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