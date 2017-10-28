Луценко назвав головні джерела корупції в Україні - ЗМІ
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Дваждыдвашник написав:На самом деле коррупция определяет единственно возможный контекст работы экономических процессов в стране. Без неё вообще всё упадет.
кстати это вполне очевидно.
однако коррупция есть разная. если ты платишь 200 грн чтобы получить некую "справку о наличии справки", вместо того, чтобы полдня бессмысленно бегать по кабинетам, выслушивая "вы что не видите у нас обед", выполняя ненужные бюрократические ритуалы - это полезная часть.
а если кто-то получает преференции в бизнесе, вытесняя конкурентов, даже потенциально более успешных и заточенных на развитие, то это вред.
А не проще что б не было этих справок на справку и свободная конкурентная экономика, где взяткой не вытеснишь конкурента?