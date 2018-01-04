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Луценко назвав головні джерела
корупції в Україні - ЗМІ

Луценко назвав головні джерела корупції в Україні - ЗМІ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 20:17

  galex написав:
  Дваждыдвашник написав:На самом деле коррупция определяет единственно возможный контекст работы экономических процессов в стране.
Без неё вообще всё упадет.


кстати это вполне очевидно.

однако коррупция есть разная. если ты платишь 200 грн чтобы получить некую "справку о наличии справки", вместо того, чтобы полдня бессмысленно бегать по кабинетам, выслушивая "вы что не видите у нас обед", выполняя ненужные бюрократические ритуалы - это полезная часть.

а если кто-то получает преференции в бизнесе, вытесняя конкурентов, даже потенциально более успешных и заточенных на развитие, то это вред.
А не проще что б не было этих справок на справку и свободная конкурентная экономика, где взяткой не вытеснишь конкурента?
otg
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 14:27

  otg написав:
  galex написав:
  Дваждыдвашник написав:На самом деле коррупция определяет единственно возможный контекст работы экономических процессов в стране.
Без неё вообще всё упадет.


кстати это вполне очевидно.

однако коррупция есть разная. если ты платишь 200 грн чтобы получить некую "справку о наличии справки", вместо того, чтобы полдня бессмысленно бегать по кабинетам, выслушивая "вы что не видите у нас обед", выполняя ненужные бюрократические ритуалы - это полезная часть.

а если кто-то получает преференции в бизнесе, вытесняя конкурентов, даже потенциально более успешных и заточенных на развитие, то это вред.
А не проще что б не было этих справок на справку и свободная конкурентная экономика, где взяткой не вытеснишь конкурента?



нужно проталкивать такие изменения через законодателей. проблема в том, что по идее в коммерческой конторе, сотрудник, замечая что "мы занимаемся какой-то бессмысленной фигней, давайте будет работать вот так", может эскалировать данный вопрос на руководство на любом уровне. госслужащему обычно это неинтересно, там работа оценивается в трудочасах а не в результате. кроме того, если взятки становятся на поток, то участники будут наоборот, саботировать попытки таких изменений.
я так думаю во многом для этих целей создавались директораты на зарубежные деньги, с высокооплачиваемыми руководителями. но наш народ и тут включил смекалку, прописав условия конкурса так, что гораздо больше шансов выиграть у тех, кто уже в теме, то есть вполне вероятно, будет заинтересован ничего не менять. да и тут свои нюансы, например толковый айтишник с хорошим аналитическим складом ума не пойдет на казалось бы заоблачные 50-70 тыс зарплаты. и менеджеры высоких звеньев не пойдут, соизмеримые деньги можно получать и в бизнесе, а на госслужбе еще есть куча заморочек, включающих декларирование, кучу дополнительных обязательств и инструкций плюс публичность.
galex
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 17:04

  galex написав:

нужно проталкивать такие изменения через законодателей. проблема в том, что по идее в коммерческой конторе, сотрудник, замечая что "мы занимаемся какой-то бессмысленной фигней, давайте будет работать вот так", может эскалировать данный вопрос на руководство на любом уровне. госслужащему обычно это неинтересно, там работа оценивается в трудочасах а не в результате. кроме того, если взятки становятся на поток, то участники будут наоборот, саботировать попытки таких изменений.
я так думаю во многом для этих целей создавались директораты на зарубежные деньги, с высокооплачиваемыми руководителями. но наш народ и тут включил смекалку, прописав условия конкурса так, что гораздо больше шансов выиграть у тех, кто уже в теме, то есть вполне вероятно, будет заинтересован ничего не менять. да и тут свои нюансы, например толковый айтишник с хорошим аналитическим складом ума не пойдет на казалось бы заоблачные 50-70 тыс зарплаты. и менеджеры высоких звеньев не пойдут, соизмеримые деньги можно получать и в бизнесе, а на госслужбе еще есть куча заморочек, включающих декларирование, кучу дополнительных обязательств и инструкций плюс публичность.

Это все фигня. Нельзя реформировать совок. Его только можно уничтожить и ничего не строить на его месте. Ни в коем случае на его месте не строить. Потому как останется хоть одна совковая гнида и пиши считай все пропало. Реформы должны делаться быстро и радикально как это делали в Сингапуре, Грузии, Эстонии и пр. странах. Сейчас же делается какая то непонятная косметика. Улучшают не улучшаемое. Это ни кому не нужный и без результата труд. Мне понравилось одно очень правильное определение всего этого. "Товарищи хотят все поменять, ничего не меняя". И не надо зацикливаться на госслужащих. По сути не в них проблема. Более того в нормальной свободной экономике их должно быть мин, а их влияние на экономику вообще мизер.
otg
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 23:37

  galex написав:только если среди народа взяточников и нечестных людей условно 50%, то по мере входа во власть, там процент приближается к 100%.

А среди сторонников майдана и новой власти какие проценты? :)
Сепары в основном проигнорили же эти выборы.
В черном списке из-за политической нетолерантности:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, galex, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 23:43

  otg написав:Это все фигня. Нельзя реформировать совок. Его только можно уничтожить и ничего не строить на его месте. Ни в коем случае на его месте не строить.

Я бы сказал, что это постсовок или неосовок. :)
У нас же декоммунизация идет, какой такой совок?

  otg написав:Реформы должны делаться быстро и радикально как это делали в Сингапуре, Грузии, Эстонии и пр. странах. Сейчас же делается какая то непонятная косметика. Улучшают не улучшаемое.

Так может, это и не реформы, а ИБД.
А улучшают просто под себя.

  otg написав:И не надо зацикливаться на госслужащих. По сути не в них проблема. Более того в нормальной свободной экономике их должно быть мин, а их влияние на экономику вообще мизер.

Ну да, но у нас государство начинает лезть во все новые сферы.
За годы независимости при декларируемом сокращении чиновничьего поголовья их кол-во выросло в 6 раз (данные за 2015 год вроде).

Вот недавно захотели запустить реестр домашнего насилия.
А этот же реестр нужно кому-то вести.
А кто-то за взятку захочет удалиться из этого реестра. :)

Ну такое.
В черном списке из-за политической нетолерантности:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, galex, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин
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