Луценко назвав головні джерела корупції в Україні - ЗМІ

Додано: Сер 03 січ, 2018 14:27

otg написав: galex написав: Дваждыдвашник написав: На самом деле коррупция определяет единственно возможный контекст работы экономических процессов в стране.

Без неё вообще всё упадет. На самом деле коррупция определяет единственно возможный контекст работы экономических процессов в стране.Без неё вообще всё упадет.



кстати это вполне очевидно.



однако коррупция есть разная. если ты платишь 200 грн чтобы получить некую "справку о наличии справки", вместо того, чтобы полдня бессмысленно бегать по кабинетам, выслушивая "вы что не видите у нас обед", выполняя ненужные бюрократические ритуалы - это полезная часть.



а если кто-то получает преференции в бизнесе, вытесняя конкурентов, даже потенциально более успешных и заточенных на развитие, то это вред. кстати это вполне очевидно.однако коррупция есть разная. если ты платишь 200 грн чтобы получить некую "справку о наличии справки", вместо того, чтобы полдня бессмысленно бегать по кабинетам, выслушивая "вы что не видите у нас обед", выполняя ненужные бюрократические ритуалы - это полезная часть.а если кто-то получает преференции в бизнесе, вытесняя конкурентов, даже потенциально более успешных и заточенных на развитие, то это вред. А не проще что б не было этих справок на справку и свободная конкурентная экономика, где взяткой не вытеснишь конкурента? А не проще что б не было этих справок на справку и свободная конкурентная экономика, где взяткой не вытеснишь конкурента?

нужно проталкивать такие изменения через законодателей. проблема в том, что по идее в коммерческой конторе, сотрудник, замечая что "мы занимаемся какой-то бессмысленной фигней, давайте будет работать вот так", может эскалировать данный вопрос на руководство на любом уровне. госслужащему обычно это неинтересно, там работа оценивается в трудочасах а не в результате. кроме того, если взятки становятся на поток, то участники будут наоборот, саботировать попытки таких изменений.я так думаю во многом для этих целей создавались директораты на зарубежные деньги, с высокооплачиваемыми руководителями. но наш народ и тут включил смекалку, прописав условия конкурса так, что гораздо больше шансов выиграть у тех, кто уже в теме, то есть вполне вероятно, будет заинтересован ничего не менять. да и тут свои нюансы, например толковый айтишник с хорошим аналитическим складом ума не пойдет на казалось бы заоблачные 50-70 тыс зарплаты. и менеджеры высоких звеньев не пойдут, соизмеримые деньги можно получать и в бизнесе, а на госслужбе еще есть куча заморочек, включающих декларирование, кучу дополнительных обязательств и инструкций плюс публичность.