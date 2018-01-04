Луценко назвав головні джерела корупції в Україні - ЗМІ
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Дваждыдвашник написав:На самом деле коррупция определяет единственно возможный контекст работы экономических процессов в стране. Без неё вообще всё упадет.
кстати это вполне очевидно.
однако коррупция есть разная. если ты платишь 200 грн чтобы получить некую "справку о наличии справки", вместо того, чтобы полдня бессмысленно бегать по кабинетам, выслушивая "вы что не видите у нас обед", выполняя ненужные бюрократические ритуалы - это полезная часть.
а если кто-то получает преференции в бизнесе, вытесняя конкурентов, даже потенциально более успешных и заточенных на развитие, то это вред.
А не проще что б не было этих справок на справку и свободная конкурентная экономика, где взяткой не вытеснишь конкурента?
Дваждыдвашник написав:На самом деле коррупция определяет единственно возможный контекст работы экономических процессов в стране. Без неё вообще всё упадет.
кстати это вполне очевидно.
однако коррупция есть разная. если ты платишь 200 грн чтобы получить некую "справку о наличии справки", вместо того, чтобы полдня бессмысленно бегать по кабинетам, выслушивая "вы что не видите у нас обед", выполняя ненужные бюрократические ритуалы - это полезная часть.
а если кто-то получает преференции в бизнесе, вытесняя конкурентов, даже потенциально более успешных и заточенных на развитие, то это вред.
А не проще что б не было этих справок на справку и свободная конкурентная экономика, где взяткой не вытеснишь конкурента?
нужно проталкивать такие изменения через законодателей. проблема в том, что по идее в коммерческой конторе, сотрудник, замечая что "мы занимаемся какой-то бессмысленной фигней, давайте будет работать вот так", может эскалировать данный вопрос на руководство на любом уровне. госслужащему обычно это неинтересно, там работа оценивается в трудочасах а не в результате. кроме того, если взятки становятся на поток, то участники будут наоборот, саботировать попытки таких изменений. я так думаю во многом для этих целей создавались директораты на зарубежные деньги, с высокооплачиваемыми руководителями. но наш народ и тут включил смекалку, прописав условия конкурса так, что гораздо больше шансов выиграть у тех, кто уже в теме, то есть вполне вероятно, будет заинтересован ничего не менять. да и тут свои нюансы, например толковый айтишник с хорошим аналитическим складом ума не пойдет на казалось бы заоблачные 50-70 тыс зарплаты. и менеджеры высоких звеньев не пойдут, соизмеримые деньги можно получать и в бизнесе, а на госслужбе еще есть куча заморочек, включающих декларирование, кучу дополнительных обязательств и инструкций плюс публичность.
нужно проталкивать такие изменения через законодателей. проблема в том, что по идее в коммерческой конторе, сотрудник, замечая что "мы занимаемся какой-то бессмысленной фигней, давайте будет работать вот так", может эскалировать данный вопрос на руководство на любом уровне. госслужащему обычно это неинтересно, там работа оценивается в трудочасах а не в результате. кроме того, если взятки становятся на поток, то участники будут наоборот, саботировать попытки таких изменений. я так думаю во многом для этих целей создавались директораты на зарубежные деньги, с высокооплачиваемыми руководителями. но наш народ и тут включил смекалку, прописав условия конкурса так, что гораздо больше шансов выиграть у тех, кто уже в теме, то есть вполне вероятно, будет заинтересован ничего не менять. да и тут свои нюансы, например толковый айтишник с хорошим аналитическим складом ума не пойдет на казалось бы заоблачные 50-70 тыс зарплаты. и менеджеры высоких звеньев не пойдут, соизмеримые деньги можно получать и в бизнесе, а на госслужбе еще есть куча заморочек, включающих декларирование, кучу дополнительных обязательств и инструкций плюс публичность.
Это все фигня. Нельзя реформировать совок. Его только можно уничтожить и ничего не строить на его месте. Ни в коем случае на его месте не строить. Потому как останется хоть одна совковая гнида и пиши считай все пропало. Реформы должны делаться быстро и радикально как это делали в Сингапуре, Грузии, Эстонии и пр. странах. Сейчас же делается какая то непонятная косметика. Улучшают не улучшаемое. Это ни кому не нужный и без результата труд. Мне понравилось одно очень правильное определение всего этого. "Товарищи хотят все поменять, ничего не меняя". И не надо зацикливаться на госслужащих. По сути не в них проблема. Более того в нормальной свободной экономике их должно быть мин, а их влияние на экономику вообще мизер.