Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України.
Дивися повний текст BMW, Toyota, Mercedes-Benz залишилися працювати в Криму в обхід санкцій.
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Додано: Чет 28 гру, 2017 12:33
BMW, Toyota, Mercedes-Benz залишилися працювати в Криму...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст BMW, Toyota, Mercedes-Benz залишилися працювати в Криму в обхід санкцій.
Додано: Чет 28 гру, 2017 12:55
Re: BMW, Toyota, Mercedes-Benz залишилися працювати в Криму.
Збираю загін патріотів для приналюдного спалювання всіх салонів цих брендів по Україні, хай знають, сєпарня, як Україну ганьбити!!!
Запис в лічку!
Прокремлевский тролль.
Додано: Чет 28 гру, 2017 13:03
Re: BMW, Toyota, Mercedes-Benz залишилися працювати в Криму.
Согласен, погорячился! Но жалобЫ на всех в ООН подать нужно!
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
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