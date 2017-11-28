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BMW, Toyota, Mercedes-Benz
залишилися працювати в Криму...

BMW, Toyota, Mercedes-Benz залишилися працювати в Криму...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 12:33

BMW, Toyota, Mercedes-Benz залишилися працювати в Криму...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України.

Дивися повний текст BMW, Toyota, Mercedes-Benz залишилися працювати в Криму в обхід санкцій.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 12:33

Раздуплились...
serg_vronsky
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 12:55

Re: BMW, Toyota, Mercedes-Benz залишилися працювати в Криму.

Збираю загін патріотів для приналюдного спалювання всіх салонів цих брендів по Україні, хай знають, сєпарня, як Україну ганьбити!!!
Запис в лічку!
Прокремлевский тролль.
Дваждыдвашник
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 13:03

Re: BMW, Toyota, Mercedes-Benz залишилися працювати в Криму.

Согласен, погорячился! Но жалобЫ на всех в ООН подать нужно!
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
mister-svet
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 14:07

Веолія відкрито та МТС як "волна" теж гроші там рублять
noyesnoyes
 
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