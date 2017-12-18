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Марфін Банк планує
змінити назву

Марфін Банк планує змінити назву
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 13:31

Марфін Банк планує змінити назву

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в оголошенні банку.

Дивися повний текст Марфін Банк планує змінити назву.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 13:31

МТБ? Так он раньше так и назывался - Морской Транспортный Банк.
Ferox
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 13:48

  Ferox написав:МТБ? Так он раньше так и назывался - Морской Транспортный Банк.

новое - это хорошо забытое старое!...
Стас
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 14:20

да, "Морфин" было довольно странным названием...
N0mad
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чем странное - по названию бывшей материнской структуры ... а Пиреус, Райффайзен - по моему еще более странное и слабовыговариваемое ...
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IMPRINTER
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