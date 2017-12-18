Про це йдеться в оголошенні банку.
Дивися повний текст Марфін Банк планує змінити назву.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 28 гру, 2017 13:31
Марфін Банк планує змінити назву
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Марфін Банк планує змінити назву.
Додано: Чет 28 гру, 2017 13:48
Додано: Чет 28 гру, 2017 15:01
чем странное - по названию бывшей материнской структуры ... а Пиреус, Райффайзен - по моему еще более странное и слабовыговариваемое ...
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