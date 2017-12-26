Тепер електронні держпослуги можна отримувати за допомогою телефону.
Дивися повний текст Україна запустила Mobile ID: мобільний телефон став ключем доступу до держпослуг. Як це працює?.
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Додано: Чет 28 гру, 2017 14:24
Україна запустила Mobile ID: мобільний телефон став...
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Дивися повний текст Україна запустила Mobile ID: мобільний телефон став ключем доступу до держпослуг. Як це працює?.
Додано: Чет 28 гру, 2017 14:24
в приваті 24 ецп на шару, а тут копії, ходьба, ще бабло плати. років на 10 запізнився, кучмостар
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