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Україна запустила Mobile ID:
мобільний телефон став...

Україна запустила Mobile ID: мобільний телефон став...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 14:24

Україна запустила Mobile ID: мобільний телефон став...

Пропонуємо до обговорення:
Тепер електронні держпослуги можна отримувати за допомогою телефону.

Дивися повний текст Україна запустила Mobile ID: мобільний телефон став ключем доступу до держпослуг. Як це працює?.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 14:24

в приваті 24 ецп на шару, а тут копії, ходьба, ще бабло плати. років на 10 запізнився, кучмостар
noyesnoyes
 
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