Підвищення має відбутися у два етапи.
Дивися повний текст Українцям наступного року збираються підняти ціну на електрику.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 28 гру, 2017 15:17
Українцям наступного року збираються підняти ціну на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українцям наступного року збираються підняти ціну на електрику.
Додано: Чет 28 гру, 2017 15:17
У нас не только самые низкие цены на электричество,нои самые убогие зарплаты.
Додано: Чет 28 гру, 2017 15:20
Вполне возможно, только вот помещениям с электроплитами лимит бы подняли хотя бы до 250 КВт
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Додано: Чет 28 гру, 2017 15:49
И это за два дня до начала периода. Наверное, чтобы возмутиться не успели.
Да еще и на 10% сразу.
Додано: Чет 28 гру, 2017 16:12
Только убивать рыжую тварь из донецка. Больше ничего не остановит....
"Все подвергай сомнению!" - René Descartes
Додано: Чет 28 гру, 2017 16:17
Маловато будет- крымских еще и кремлинского карлика для последней победы перед коммунизмом
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Додано: Чет 28 гру, 2017 16:25
один лимит просит 250 квт для электроплит, другой рыжего убить...
читать и думать так и не научились походу
реклама
|