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Українцям наступного року
збираються підняти ціну на...

Українцям наступного року збираються підняти ціну на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 15:17

Українцям наступного року збираються підняти ціну на...

Пропонуємо до обговорення:
Підвищення має відбутися у два етапи.

Дивися повний текст Українцям наступного року збираються підняти ціну на електрику.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 15:17

У нас не только самые низкие цены на электричество,нои самые убогие зарплаты.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 15:20

Вполне возможно, только вот помещениям с электроплитами лимит бы подняли хотя бы до 250 КВт
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 15:49

И это за два дня до начала периода. Наверное, чтобы возмутиться не успели.
Да еще и на 10% сразу.
sav2015
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 16:12

Только убивать рыжую тварь из донецка. Больше ничего не остановит....
"Все подвергай сомнению!" - René Descartes
Харьковчанин А
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 16:17

  Харьковчанин А написав:Только убивать рыжую тварь из донецка. Больше ничего не остановит....

Маловато будет- крымских еще и кремлинского карлика для последней победы перед коммунизмом
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 16:25

один лимит просит 250 квт для электроплит, другой рыжего убить...
читать и думать так и не научились походу
andrey743
 
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