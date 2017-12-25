Українцям наступного року збираються підняти ціну на...

Додано: Чет 28 гру, 2017 15:20

Вполне возможно, только вот помещениям с электроплитами лимит бы подняли хотя бы до 250 КВт

Боже, Царя Шеколадного храни!

Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!