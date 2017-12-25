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Українцям наступного року
збираються підняти ціну на...

Українцям наступного року збираються підняти ціну на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 17:31

  Дваждыдвашник написав: Не так. Адекватные граждане Украины спрашивают зачем было начинать майдан, убивать кучу людей. приводить к власти подонков, если вы знали исторические законы и понимали, что это ни к чему не приведет? Вроде законный и логичный вопрос, не?

Зачем и какой стране это выгодно понятно. Хватит ли ума ответить, что нужно для снижения цен на энергоносители?
nik1
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 17:32

  mister-svet написав:Это потому что про украинца теперь денно и ночно бдят. До Этих такого ни разу не было. Мне кажется, что эта борьба за энергоэффективность пересичного уже не прекратится до последнего... То же будет и с газом и много ещё шоколадных вариантов... "Что стало сейчас, за последние 2 года? Мы энергетически независимы. Они стучат: "может возьмете наш газ?" - Да нет, у нас все в порядке. Если он будет дешевый, если он будет честный, не коррупционный - пожалуйста. А для чего это нам? А чтобы снизить тарифы для наших людей". (Порошенко назвал предпосылки поставки в Украину российского газа) http://www.unn.com.ua/ru/news/1706999-p ... skogo-gazu

+1000. У Него все в порядке. Слепой траст.
nik1
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 17:33

  Дваждыдвашник написав:
  Tip Top написав:Тут руский мир с лугандонцами все причитают какие плоихие все эти новые, и новая власть.

Ахметов - новый? :roll:
Ну, и далее, по длинному списку таких прекрасно чувствующих себя «новых» ..... :?:

Не так.
Адекватные граждане Украины спрашивают зачем было начинать майдан, убивать кучу людей. приводить к власти подонков, если вы знали исторические законы и понимали, что это ни к чему не приведет?
Вроде законный и логичный вопрос, не?


А если бы "прокремлевский тролль" (кстати, спасибо за откровенную подпись) знал бы историю, то не позорился бы.

Потому что начали майдан и убивали людей утырки Януковича.
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 17:38

А вот и "переможці" подъехали :-)

А ну-ка расскажите, почему подорожание эл.энергии - это хорошо :-)
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 17:41

Re: Українцям наступного року збираються підняти ціну на...

  Sommer написав:Потому что начали майдан и убивали людей утырки Януковича.


Ага. Привёз из Грузии снайперов, сам винтовки с Майдана вывез и лично деревья с пулями спилил. А грузины теперь в кино раскаиваются и некоторые готовы свидетельствовать в суде. Но суда до сих пор нет...
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
mister-svet
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 17:42

  Sommer написав: А если бы "прокремлевский тролль" (кстати, спасибо за откровенную подпись) знал бы историю, то не позорился бы. Потому что начали майдан и убивали людей утырки Януковича.

Как то за четыре года убийцы не найдены. Похоже что их прикрывает действующая власть.
nik1
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 17:44

Вкладчик1234

Почему бы не спросить у «своего, хорошего бандита» ахметова?

Кстати, те кто хотят знать - стоят именно сейчас под его офисом, с этим странным вопросом. Можете успеть подъехать поинтересоваться, у этого «нового», почему же... особенно если сами из тех краев :mrgreen:

Дваждыдвашник

Поэтому и выходят, что вопросики накапливаются, непростые.
Если у вас под окном дебош - у вас будут вопросы к дебоширам, хотя вы и пониматете что ни убить, ни изменить их нельзя?
Так и Майдан - это было мирное стояние.
Вы высовываетсь в окно - и требуете порядка от дебоширов, а они вам в лицо бросают камень или стреляют.
И у них тоже есть есть «железный» с их тз «аргумент» - вы «мешаете им жить....» . :P
Значит, они вправе жестко отрегировать на вашу «необоснованную критику».
Так - и с Майданом.
Но еще больше это испугало еще одного «демократа», чуть севернее - который будучи параноиком вследствии профессиональной деформации - испугался, что и его крепостгые, насмотревшись всех этих «свобод» - и у него такое же потребуют.... в то время как он навек приклеил свой зад суперклеем к трону.
Остюда, и жесткость реакции, и расстрел 100 чел «черными человечками», накануне «зеленых».
Чивакуня и гопкомпания трусовата была для такого экшна, к тому же, в Украине все это мягче.... ну стояли бы и год, и два - спокойно крутили дули друг другу : «а вы такие, а вы такие...» при этом все живые.
Но это никак не могло устроить «северного демократа», в его опасениях по поводу своих крепостных и дурного примера для них :mrgreen:
Регулярно плюю на спину : Волгарь, ceba, M-A-X, sal, mister-svet, antey1969, antikkristall, RomanTik, Imp.
«Нам казалось мы терминаторы - но увозят нас рефрежираторы...» (с) ватно-русская, поминальная
Tip Top
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 18:14

Re: Українцям наступного року збираються підняти ціну на...

Потрясающе! так неожиданно!!!
vetka
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 18:41

А почему так долго тянули и почему всего на 16%?
Народ требует ежеквартального повышения коммуналки в два раза! Про-сим! Про-сим!
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 18:43

А этот му*** Вовк, не заметил, что и ЗП в Украине самая низкая в Европе?

Рассказывают об инфляции в 10%, а тариф поднимают на 16%. Что то не сходится, или нас на...ют?
Rainbow
 
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