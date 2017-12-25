Українцям наступного року збираються підняти ціну на...

Додано: Чет 28 гру, 2017 17:44

Почему бы не спросить у «своего, хорошего бандита» ахметова?Кстати, те кто хотят знать - стоят именно сейчас под его офисом, с этим странным вопросом. Можете успеть подъехать поинтересоваться, у этого «нового», почему же... особенно если сами из тех краевПоэтому и выходят, что вопросики накапливаются, непростые.Если у вас под окном дебош - у вас будут вопросы к дебоширам, хотя вы и пониматете что ни убить, ни изменить их нельзя?Так и Майдан - это было мирное стояние.Вы высовываетсь в окно - и требуете порядка от дебоширов, а они вам в лицо бросают камень или стреляют.И у них тоже есть есть «железный» с их тз «аргумент» - вы «мешаете им жить....» .Значит, они вправе жестко отрегировать на вашу «необоснованную критику».Так - и с Майданом.Но еще больше это испугало еще одного «демократа», чуть севернее - который будучи параноиком вследствии профессиональной деформации - испугался, что и его крепостгые, насмотревшись всех этих «свобод» - и у него такое же потребуют.... в то время как он навек приклеил свой зад суперклеем к трону.Остюда, и жесткость реакции, и расстрел 100 чел «черными человечками», накануне «зеленых».Чивакуня и гопкомпания трусовата была для такого экшна, к тому же, в Украине все это мягче.... ну стояли бы и год, и два - спокойно крутили дули друг другу : «а вы такие, а вы такие...» при этом все живые.Но это никак не могло устроить «северного демократа», в его опасениях по поводу своих крепостных и дурного примера для них