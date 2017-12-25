Зачем и какой стране это выгодно понятно. Хватит ли ума ответить, что нужно для снижения цен на энергоносители?
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Додано: Чет 28 гру, 2017 17:31
Зачем и какой стране это выгодно понятно. Хватит ли ума ответить, что нужно для снижения цен на энергоносители?
Додано: Чет 28 гру, 2017 17:32
+1000. У Него все в порядке. Слепой траст.
Додано: Чет 28 гру, 2017 17:33
А если бы "прокремлевский тролль" (кстати, спасибо за откровенную подпись) знал бы историю, то не позорился бы.
Потому что начали майдан и убивали людей утырки Януковича.
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
Додано: Чет 28 гру, 2017 17:38
А вот и "переможці" подъехали
А ну-ка расскажите, почему подорожание эл.энергии - это хорошо
Всё IMHO
Додано: Чет 28 гру, 2017 17:41
Re: Українцям наступного року збираються підняти ціну на...
Ага. Привёз из Грузии снайперов, сам винтовки с Майдана вывез и лично деревья с пулями спилил. А грузины теперь в кино раскаиваются и некоторые готовы свидетельствовать в суде. Но суда до сих пор нет...
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
Додано: Чет 28 гру, 2017 17:42
Додано: Чет 28 гру, 2017 17:44
Вкладчик1234
Почему бы не спросить у «своего, хорошего бандита» ахметова?
Кстати, те кто хотят знать - стоят именно сейчас под его офисом, с этим странным вопросом. Можете успеть подъехать поинтересоваться, у этого «нового», почему же... особенно если сами из тех краев
Дваждыдвашник
Поэтому и выходят, что вопросики накапливаются, непростые.
Если у вас под окном дебош - у вас будут вопросы к дебоширам, хотя вы и пониматете что ни убить, ни изменить их нельзя?
Так и Майдан - это было мирное стояние.
Вы высовываетсь в окно - и требуете порядка от дебоширов, а они вам в лицо бросают камень или стреляют.
И у них тоже есть есть «железный» с их тз «аргумент» - вы «мешаете им жить....» .
Значит, они вправе жестко отрегировать на вашу «необоснованную критику».
Так - и с Майданом.
Но еще больше это испугало еще одного «демократа», чуть севернее - который будучи параноиком вследствии профессиональной деформации - испугался, что и его крепостгые, насмотревшись всех этих «свобод» - и у него такое же потребуют.... в то время как он навек приклеил свой зад суперклеем к трону.
Остюда, и жесткость реакции, и расстрел 100 чел «черными человечками», накануне «зеленых».
Чивакуня и гопкомпания трусовата была для такого экшна, к тому же, в Украине все это мягче.... ну стояли бы и год, и два - спокойно крутили дули друг другу : «а вы такие, а вы такие...» при этом все живые.
Но это никак не могло устроить «северного демократа», в его опасениях по поводу своих крепостных и дурного примера для них
Регулярно плюю на спину : Волгарь, ceba, M-A-X, sal, mister-svet, antey1969, antikkristall, RomanTik, Imp.
«Нам казалось мы терминаторы - но увозят нас рефрежираторы...» (с) ватно-русская, поминальная
Додано: Чет 28 гру, 2017 18:14
Re: Українцям наступного року збираються підняти ціну на...
Потрясающе! так неожиданно!!!
Додано: Чет 28 гру, 2017 18:41
А почему так долго тянули и почему всего на 16%?
Народ требует ежеквартального повышения коммуналки в два раза! Про-сим! Про-сим!
Додано: Чет 28 гру, 2017 18:43
А этот му*** Вовк, не заметил, что и ЗП в Украине самая низкая в Европе?
Рассказывают об инфляции в 10%, а тариф поднимают на 16%. Что то не сходится, или нас на...ют?
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