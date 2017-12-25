Українцям наступного року збираються підняти ціну на...

Больше всего тариф поднялся для Харькова. Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, повысила тарифы на холодное водоснабжение и водоотведение на 2018 год в ряде городов Украины. Соответствующие решения были приняты Нацкомиссией сегодня на заседании, передает корреспондент РБК-Украина. В частности, наибольшее поднятие тарифа на водоснабжение было утверждено для "Харьковводоканала" - на уровне 8,38 грн за куб. м, а на водоотведение - 4,36 грн за куб. м. Тариф на водоснабжение для "Днепроводоканала" был установлен на уровне 6,47 грн за куб. м и водоотвод - 4,25 грн за куб. м, "Львовводоканала" - тариф на водоснабжение на уровне 7,09 грн / куб. м и водоотвод - 3,62 грн за куб. м. Стоит отметить, что на изменение тарифов, в частности, повлияло изменение расходов на оплату труда и стоимости электрической энергии.

Сегодня, 23 декабря, в Покровске (бывший Красноармейск, что на подконтрольной части Донетчины) состоялись общественные слушанья относительно поднятия тарифов на водоснабжение и водоотведение.



Как сообщает ddk.dn.ua, в актовом зале коммунального предприятия "Покровскводоканал" собрались руководители городских предприятий и учреждений, депутаты, старшие домов, квартальные и представители общественности в городе.



Директор горводоканала Михаил Дитковский ознакомил присутствующих с состоянием дел на предприятии. Согласно проведенному анализу, доходы предприятия, даже с собранными многомиллионными долгами населения, могут покрыть только 60% тарифа, поэтому его нужно привести в соответствие с себестоимостью.



Повышение стоимости тарифа на воду аргументируется постоянным увеличением цены на электроэнергию, уровня минимальной заработной платы, стоимости самой воды и другими составляющими.



После недолгих обсуждений, участникам слушаний зачитали проект решения, согласно которому жители частного сектора и предприятия будут платить 31,45 гривен за куб воды, жители многоквартирных домов (госсектор) – 32,34 гривен за куб.



По данным ddk.dn.ua, сейчас стоимость куба воды в Покровске составляет 22,23 гривны за куб.



Большинством голосов проект решения был утвержден. "Против" проголосовали только двое из 60 зарегистрированных.



Теперь это решение необходимо утвердить на исполкоме. Новые тарифы вступят в силу через 1 месяц после утверждения.