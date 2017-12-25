Українцям наступного року збираються підняти ціну на...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
НКРЭКУ повысила тарифы на холодную воду в ряде городов Украины с 2018
Больше всего тариф поднялся для Харькова. Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, повысила тарифы на холодное водоснабжение и водоотведение на 2018 год в ряде городов Украины. Соответствующие решения были приняты Нацкомиссией сегодня на заседании, передает корреспондент РБК-Украина. В частности, наибольшее поднятие тарифа на водоснабжение было утверждено для "Харьковводоканала" - на уровне 8,38 грн за куб. м, а на водоотведение - 4,36 грн за куб. м. Тариф на водоснабжение для "Днепроводоканала" был установлен на уровне 6,47 грн за куб. м и водоотвод - 4,25 грн за куб. м, "Львовводоканала" - тариф на водоснабжение на уровне 7,09 грн / куб. м и водоотвод - 3,62 грн за куб. м. Стоит отметить, что на изменение тарифов, в частности, повлияло изменение расходов на оплату труда и стоимости электрической энергии.
"Основная задача правительства в том, чтобы помочь богачам запустить руки в наши карманы" Бакминстер Фуллер "Я наблюдаю за реальными действиями правительства, а не за тем, что они обещают, и реагирую соответственно" - Р. Кийосаки
antonivs3 написав:Вполне возможно, только вот помещениям с электроплитами лимит бы подняли хотя бы до 250 КВт
А оно так и есть: 100 + 120/на 1 человека - это из постановы 220. НКРЕ
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Вкладчик1234 написав:НКРЭКУ повысила тарифы на холодную воду в ряде городов Украины с 2018
Больше всего тариф поднялся для Харькова. Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, повысила тарифы на холодное водоснабжение и водоотведение на 2018 год в ряде городов Украины. Соответствующие решения были приняты Нацкомиссией сегодня на заседании, передает корреспондент РБК-Украина. В частности, наибольшее поднятие тарифа на водоснабжение было утверждено для "Харьковводоканала" - на уровне 8,38 грн за куб. м, а на водоотведение - 4,36 грн за куб. м. Тариф на водоснабжение для "Днепроводоканала" был установлен на уровне 6,47 грн за куб. м и водоотвод - 4,25 грн за куб. м, "Львовводоканала" - тариф на водоснабжение на уровне 7,09 грн / куб. м и водоотвод - 3,62 грн за куб. м. Стоит отметить, что на изменение тарифов, в частности, повлияло изменение расходов на оплату труда и стоимости электрической энергии.
Сегодня, 23 декабря, в Покровске (бывший Красноармейск, что на подконтрольной части Донетчины) состоялись общественные слушанья относительно поднятия тарифов на водоснабжение и водоотведение.
Как сообщает ddk.dn.ua, в актовом зале коммунального предприятия "Покровскводоканал" собрались руководители городских предприятий и учреждений, депутаты, старшие домов, квартальные и представители общественности в городе.
Директор горводоканала Михаил Дитковский ознакомил присутствующих с состоянием дел на предприятии. Согласно проведенному анализу, доходы предприятия, даже с собранными многомиллионными долгами населения, могут покрыть только 60% тарифа, поэтому его нужно привести в соответствие с себестоимостью.
Повышение стоимости тарифа на воду аргументируется постоянным увеличением цены на электроэнергию, уровня минимальной заработной платы, стоимости самой воды и другими составляющими.
После недолгих обсуждений, участникам слушаний зачитали проект решения, согласно которому жители частного сектора и предприятия будут платить 31,45 гривен за куб воды, жители многоквартирных домов (госсектор) – 32,34 гривен за куб.
По данным ddk.dn.ua, сейчас стоимость куба воды в Покровске составляет 22,23 гривны за куб.
Большинством голосов проект решения был утвержден. "Против" проголосовали только двое из 60 зарегистрированных.
Теперь это решение необходимо утвердить на исполкоме. Новые тарифы вступят в силу через 1 месяц после утверждения.
А теперь сюда добавите 20грн куб, за стоки ну пусть 22 И.... 55-60 за куб водички в прифронтовых городах ещё веселее полная ...опа. И при том не самый дорогой город. ближе к Донецку только платят... http://ddk.dn.ua/news/article/28232/
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
vetka написав:Я сужу по Ашану, Сильпо, АТБ, магазинчиках и рынках. Была в Лавине, еле выехала, народу тьма, гребут шо надо и не надо. Рядом Гавриловские куры - филе дорожает каждый день и гребут, продавщице присесть некогда.
Сейчас понагребают что надо и не надо, а на январь-февраль продавцам можно в отпуск Такое ощущение, что люди целый год голодают, чтоб на НГ наесться на год вперед. Эти дни не показатель
Тутка вы оба правы. Есть у меня книжица, финка написала, называется "У этих русских что-то с головой". Описана почти заурядная у нас-них ситуация, как семья продает единственный капитал- вторую квартиру, чтобы доця смогла отгулять свадьбу не хуже людей. Менталитет-с плюс, как считают некоторые аматоры- генетическая память о голодухе.
Боже, Царя Шеколадного храни! Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!