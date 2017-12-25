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Українцям наступного року
збираються підняти ціну на...

Українцям наступного року збираються підняти ціну на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 17:52

  Дваждыдвашник написав:Во-первых это ситуация заурядная для Афганистана, например, но уж точно не у нас (русских и украинцах, которые суть один народ)


Расскажите, волгари, а как же лишняя хромосома, которой кичился ваш министр? Что ж вы так себя, народ-богоносец, опускаете на уровень каких-то хахлов? :mrgreen:
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 19:57

Re: Українцям наступного року збираються підняти ціну на...

  Стас написав:"лидер" этого цивилизованного мира совершил сотни военных преступлений во время вьетнамской войны и кстати до сих пор не выплатил Вьетнаму компенсацию...

или может быть расскажите про "цивилизованные" бомбёжки Белграда?...

Ватник брысь с форума. Не нужно тут лапшу разводить едь в свой кацапстан. В Самую миролюбивую страну.
tollyn
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 21:08

tollyn, отвечу вам вашими же словами - "вышиватник, брысь с форума в свою польшу на заработки!"
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 21:18

  RomanTik написав:tollyn, отвечу вам вашими же словами - "вышиватник, брысь с форума в свою польшу на заработки!"


Перепутал аккаунты? Писали пользователю "Стас", а ты ответил под пользователем "Роман"? :)
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 22:37

Re: Українцям наступного року збираються підняти ціну на...

  RomanTik написав:tollyn, отвечу вам вашими же словами - "вышиватник, брысь с форума в свою польшу на заработки!"

Чтобы меня называть вышыватником или ватником должны быть поводы. Какие поводы называть вышыватником я так и не понял. Я до это поста в этой теме не светился)))
Вышыватники, так-же как и ватники имеют одну и туже проблему, не умеют фильтровать информацию, открыто лгут, и не замечают недостатков их любимчиков.

А владелец аккаунта "Стас" начинает лить пропаганду, что само по себе неправильно . Но настолько тупые посты, что просто ...ц. Или он бот или просто отрабатывает.



Причем здесь Польша. Я и в Украине неплохо зарабатываю)))
tollyn
2
 
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  #<1 ... 4567
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