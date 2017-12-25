Расскажите, волгари, а как же лишняя хромосома, которой кичился ваш министр? Что ж вы так себя, народ-богоносец, опускаете на уровень каких-то хахлов?
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Додано: П'ят 29 гру, 2017 17:52
Расскажите, волгари, а как же лишняя хромосома, которой кичился ваш министр? Что ж вы так себя, народ-богоносец, опускаете на уровень каких-то хахлов?
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
Додано: П'ят 29 гру, 2017 19:57
Re: Українцям наступного року збираються підняти ціну на...
Ватник брысь с форума. Не нужно тут лапшу разводить едь в свой кацапстан. В Самую миролюбивую страну.
Додано: П'ят 29 гру, 2017 21:08
tollyn, отвечу вам вашими же словами - "вышиватник, брысь с форума в свою польшу на заработки!"
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner
Додано: П'ят 29 гру, 2017 21:18
Перепутал аккаунты? Писали пользователю "Стас", а ты ответил под пользователем "Роман"?
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
Додано: П'ят 29 гру, 2017 22:37
Re: Українцям наступного року збираються підняти ціну на...
Чтобы меня называть вышыватником или ватником должны быть поводы. Какие поводы называть вышыватником я так и не понял. Я до это поста в этой теме не светился)))
Вышыватники, так-же как и ватники имеют одну и туже проблему, не умеют фильтровать информацию, открыто лгут, и не замечают недостатков их любимчиков.
А владелец аккаунта "Стас" начинает лить пропаганду, что само по себе неправильно . Но настолько тупые посты, что просто ...ц. Или он бот или просто отрабатывает.
Причем здесь Польша. Я и в Украине неплохо зарабатываю)))
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