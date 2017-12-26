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Що буде з Ощадбанком, Приватом
та Укргазбанком до 2022...

Що буде з Ощадбанком, Приватом та Укргазбанком до 2022...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 17:43

Що буде з Ощадбанком, Приватом та Укргазбанком до 2022...

Пропонуємо до обговорення:
Яке майбутнє приготувала нова стратегія для держбанків.

Дивися повний текст Що буде з Ощадбанком, Приватом та Укргазбанком до 2022 року. Проект стратегії.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 17:43

А необходимые размеры рефинанса для всего этого банкета почему не озвучили?
Конрад Карлович
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