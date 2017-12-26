Яке майбутнє приготувала нова стратегія для держбанків.
Дивися повний текст Що буде з Ощадбанком, Приватом та Укргазбанком до 2022 року. Проект стратегії.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 28 гру, 2017 17:43
Що буде з Ощадбанком, Приватом та Укргазбанком до 2022...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Що буде з Ощадбанком, Приватом та Укргазбанком до 2022 року. Проект стратегії.
Додано: Чет 28 гру, 2017 17:43
А необходимые размеры рефинанса для всего этого банкета почему не озвучили?
реклама
|