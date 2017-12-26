Після набуття чинності безвізового режиму з Європейським Союзом в Україні зменшився конкурс на одну вакансію
Дивися повний текст Рева розповів, як "безвіз" позначився на працевлаштуванні в Україні.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 28 гру, 2017 17:56
Рева розповів, як "безвіз" позначився на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рева розповів, як "безвіз" позначився на працевлаштуванні в Україні.
Додано: Чет 28 гру, 2017 17:56
Каждый день ненавязчивый штрих задуматься. Для чего безвиз? Нужно ехать.
По хорошему.
“Тенденция на рынке труда такова, что... снизилась нагрузка на одно рабочее место лиц, которые проживают и имеют намерение работать в Украине”, – сказал Украинцымногоедят.
Причём с каждым днём аргументов в пользу безвиза всё больше...
Кроме справедливых вечно растущих тарифов, цен, зарплат и уже подозрительно светлого будущего... Только по ленте последних новостей.
"В Украине в три раза чаще стали испытывать препараты для детей" http://www.unn.com.ua/ru/news/1706739-v ... dlya-ditey
Я бы уточнил - на наших детях.
В Украине резко выросло количество генетически модифицированных продуктов питания http://www.unn.com.ua/ru/news/1706930-v-ukrayini-rizko-zrosla-kilkist-genetichno-modifikovanikh-produktiv-kharchuvannya
Далi буде.
За призывы в соцсетях к свержению государственной власти открыто 43 производства - СБУ http://www.unn.com.ua/ru/news/1707011-za-zakliki-u-sotsmerezhakh-do-povalennya-derzhavnoyi-vladi-vidkrito-43-provadzhennya-sbu
Смутное подозрение зачистки территории. Индейские резервации и газовые камеры в прошлом...
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
реклама
|