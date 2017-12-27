RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Омелян хоче, щоб "Укрпошта"
працювала з PayPal

Омелян хоче, щоб "Укрпошта" працювала з PayPal
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 18:16

Омелян хоче, щоб "Укрпошта" працювала з PayPal

Пропонуємо до обговорення:
Завдяки цьому фінансові послуги стануть доступними для більшої кількості людей з новими можливостями щодо розширення фінансових послуг, наданими Національним банком, зокрема, робота з міжнародними платіжними системами.

Дивися повний текст Омелян хоче, щоб "Укрпошта" працювала з PayPal.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 78994
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 18:16

А палка хочет работать с Укрпочтой?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner
RomanTik
 
Повідомлень: 1523
З нами з: 06.01.16
Подякував: 1924 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 18:22

Re: Омелян хоче, щоб "Укрпошта" працювала з PayPal

Не знаю, что они хотят, но бардак у них сейчас знатный. В отделение ,в
Киеве, посылки из-за бугра по 2- е суток не распаковывают мешки - то кто- то какие- то буиаги не довез, то откуда- то появляются посылки, которые в другие города отправлялись. "Вирус усе это" говорят они. Ну-ну "укрпошта" хочет...

Отправлено с моего Y100_Plus через Tapatalk
evvk1
 
Повідомлень: 49
З нами з: 20.01.11
Подякував: 22 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 18:55

Re: Омелян хоче

омелян не знает, что PayPal вна Украине нелегален
sal
 
Повідомлень: 1818
З нами з: 25.03.16
Подякував: 226 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 19:18

sal

Это наверное поэтому и Укрпочта перегружена посылками с Али и Китая, и ограничения ввели на 150 евро ? :mrgreen:

Пиши уже как хочется вам в ваших влажных мечтах «Украина нелегальна, нет такой страны и никогда не было». Когда мечтать, как не под НГ.
Может, премию дадут на НГ, купишь себе православного и ...вна, и корма :lol:

А лучше - открой(те) сайт PayPal хоть раз, и найдешь там флаг страны - которой «нет и никогда не было».
Регулярно плюю на спину : Волгарь, ceba, M-A-X, sal, mister-svet, antey1969, antikkristall, RomanTik, Imp.
«Нам казалось мы терминаторы - но увозят нас рефрежираторы...» (с) ватно-русская, поминальная
Tip Top
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6193
З нами з: 28.05.10
Подякував: 730 раз.
Подякували: 1840 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 19:25

  Tip Top написав:sal

Это наверное поэтому и Укрпочта перегружена посылками с Али и Китая, и ограничения ввели на 150 евро ? :mrgreen:

Пиши уже как хочется вам в ваших влажных мечтах «Украина нелегальна, нет такой страны и никогда не было». Когда мечтать, как не под НГ.
Может, премию дадут на НГ, купишь православного корма :lol:

А лучше - открой(те) сайт PayPal хоть раз, и найдешь там флаг страны - которой «нет и никогда не было».


Вы немного за "перемогами" утратили детали.
Не так давно (около года назад) PayPal хотел официально зайти в Украину, и полноценно работать (все функции, а не как сейчас).
На что НБУ потребовал у PayPal получение лицензии и кучу документов. И оказалось, что PayPal не соответствует "высоким" стандартам украинского рынка (банковской системы), и НБУ в частности. После чего PayPal передумал, и вообще забил на Украину.

Есть ещё одна версия, согласно которой, чиновники НБУ, возомнившие себя Богами, требовали взятку у PayPal за разрешение работать в Украине "по закону" :)

Так что с точки зрения закона (или НБУ) такой платежной системы в Украине не существует, или существет - но незаконно.

Погуглите, эта тема должна быть в итернетах
Всё IMHO
Вкладчик1234
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4645
З нами з: 18.04.15
Подякував: 3113 раз.
Подякували: 842 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 19:33

  sal написав:омелян не знает, что PayPal вна Украине нелегален

PayPal нелегален?

Слушайте, переезд на савушкина на вас плохо повлиял. Вы уже совсем откровенную чушь пишете.
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
Sommer
 
Повідомлень: 1154
З нами з: 07.04.17
Подякував: 76 раз.
Подякували: 158 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ceba, galex, Sommer і 7 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Омелян: в Україні побудують міжнародну автодорогу за 4... 1, 2, 3, 4
R2 » Сер 27 гру, 2017 17:45
31 1456
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 гру, 2017 18:06
prus2010
РФ хоче пустити з молотка ділянки надр на шельфі... 1, 2
R2 » Сер 27 гру, 2017 12:00
13 495
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 гру, 2017 17:36
Sommer
Омелян дає "200% гарантію", що у 2018 році Ryanair буде...
R2 » Сер 27 гру, 2017 15:08
4 160
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 гру, 2017 13:08
antey1969
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (50847)
28.12.2017 19:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.