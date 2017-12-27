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Омелян хоче, щоб "Укрпошта" працювала з PayPal
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 28 гру, 2017 18:16
Пропонуємо до обговорення:
Завдяки цьому фінансові послуги стануть доступними для більшої кількості людей з новими можливостями щодо розширення фінансових послуг, наданими Національним банком, зокрема, робота з міжнародними платіжними системами.
Дивися повний текст Омелян хоче, щоб "Укрпошта" працювала з PayPal
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Додано: Чет 28 гру, 2017 18:16
А палка хочет работать с Укрпочтой?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner
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Додано: Чет 28 гру, 2017 18:22
Не знаю, что они хотят, но бардак у них сейчас знатный. В отделение ,в
Киеве, посылки из-за бугра по 2- е суток не распаковывают мешки - то кто- то какие- то буиаги не довез, то откуда- то появляются посылки, которые в другие города отправлялись. "Вирус усе это" говорят они. Ну-ну "укрпошта" хочет...
Отправлено с моего Y100_Plus через Tapatalk
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Додано: Чет 28 гру, 2017 18:55
омелян не знает, что PayPal вна Украине нелегален
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sal
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Додано: Чет 28 гру, 2017 19:18
sal
Это наверное поэтому и Укрпочта перегружена посылками с Али и Китая, и ограничения ввели на 150 евро ?
Пиши уже как хочется вам в ваших влажных мечтах «Украина нелегальна, нет такой страны и никогда не было». Когда мечтать, как не под НГ.
Может, премию дадут на НГ, купишь себе православного и ...вна, и корма
А лучше - открой(те) сайт PayPal хоть раз, и найдешь там флаг страны - которой «нет и никогда не было».
Регулярно плюю на спину : Волгарь, ceba, M-A-X, sal, mister-svet, antey1969, antikkristall, RomanTik, Imp.
«Нам казалось мы терминаторы - но увозят нас рефрежираторы...» (с) ватно-русская, поминальная
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Tip Top
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Додано: Чет 28 гру, 2017 19:25
Tip Top написав:sal
Это наверное поэтому и Укрпочта перегружена посылками с Али и Китая, и ограничения ввели на 150 евро ?
Пиши уже как хочется вам в ваших влажных мечтах «Украина нелегальна, нет такой страны и никогда не было». Когда мечтать, как не под НГ.
Может, премию дадут на НГ, купишь православного корма
А лучше - открой(те) сайт PayPal хоть раз, и найдешь там флаг страны - которой «нет и никогда не было».
Вы немного за "перемогами" утратили детали.
Не так давно (около года назад) PayPal хотел официально зайти в Украину, и полноценно работать (все функции, а не как сейчас).
На что НБУ потребовал у PayPal получение лицензии и кучу документов. И оказалось, что PayPal не соответствует "высоким" стандартам украинского рынка (банковской системы), и НБУ в частности. После чего PayPal передумал, и вообще забил на Украину.
Есть ещё одна версия, согласно которой, чиновники НБУ, возомнившие себя Богами, требовали взятку у PayPal за разрешение работать в Украине "по закону"
Так что с точки зрения закона (или НБУ) такой платежной системы в Украине не существует, или существет - но незаконно.
Погуглите, эта тема должна быть в итернетах
Всё IMHO
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Додано: Чет 28 гру, 2017 19:33
sal написав:
омелян не знает, что PayPal вна Украине нелегален
PayPal нелегален?
Слушайте, переезд на савушкина на вас плохо повлиял. Вы уже совсем откровенную чушь пишете.
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
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Sommer
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