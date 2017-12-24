Українці змушені святкувати Новий рік у борг (інфографіка)

Додано: Чет 28 гру, 2017 21:05

RomanTik Так известно- вся Украина (кроме сепаров) живет в Киеве, скупляэтся в МегаМаркете, столуется в ресторане на месте "Разгуляево".

Ну и Приватовской картой с кредитом никто в принципе не расплачивается.

Боже, Царя Шеколадного храни!

Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!