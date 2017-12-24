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Українці змушені святкувати
Новий рік у борг (інфографіка)

Українці змушені святкувати Новий рік у борг (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 20:30

Українці змушені святкувати Новий рік у борг (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Експерти кажуть, що через зростання цін і стрибки курсу кожному четвертому доведеться позичати гроші.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 20:30

Только что из супермаркета и как-то не вериться, что все эти толпы (а ведь еще не 30ое, и даже не пятница!!!) закупаются как очумелые в долг!
simku01
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 20:55

На дорогах пробки из дорогих иномарок. В магазинах очереди на кассах с тележками забитыми горой жратвы и бухла. Какой в долг?
poroshenko56
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 20:56

  simku01 написав:Только что из супермаркета и как-то не вериться, что все эти толпы (а ведь еще не 30ое, и даже не пятница!!!) закупаются как очумелые в долг!

1. сколько супермаркет может вместить народа? какой это процент от всего населения города?
2. сколько процентов от посетителей магазина пришли что-бы именно скупиться на НГ, а не (к примеру) за пакетом молока и батоном?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 21:02

Не раскачивайте лодку(С)- верить можно только родному Госстату. Кабмин говорит, что инфляция в этом году 11-12%.)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 21:05

RomanTik Так известно- вся Украина (кроме сепаров) живет в Киеве, скупляэтся в МегаМаркете, столуется в ресторане на месте "Разгуляево".
Ну и Приватовской картой с кредитом никто в принципе не расплачивается.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 21:09

  RomanTik написав:
  simku01 написав:Только что из супермаркета и как-то не вериться, что все эти толпы (а ведь еще не 30ое, и даже не пятница!!!) закупаются как очумелые в долг!

1. сколько супермаркет может вместить народа? какой это процент от всего населения города?
2. сколько процентов от посетителей магазина пришли что-бы именно скупиться на НГ, а не (к примеру) за пакетом молока и батоном?

Правильные вопросы. Я был в Лавине 3 дня подряд в выходные. Так получилось не из-за НГ. В Ашане один раз купил батарейки и булку, второй спрей для обуви, третий обычные покупки не для НГ, но иллюзию "толпы" поддержал.
В тот же Ашан ездят бесплатные душегубки, поэтому бабки-дедки ездят туда как массовка за покупками на каждый день.
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 23:42

  simku01 написав:Только что из супермаркета и как-то не вериться, что все эти толпы (а ведь еще не 30ое, и даже не пятница!!!) закупаются как очумелые в долг!


В долг! Эксперты сказали - в долг!

А эксперты, как и журналисты - они ж самую правду знают, обманывать не станут!1
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
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