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Українці змушені святкувати
Новий рік у борг (інфографіка)

Українці змушені святкувати Новий рік у борг (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 17:40

  Волгарь написав:Очереди - не более чем признак недостаточного количества торговых площадей.


Так и запишем - в РФ люди бедствуют, супермаркеты стоят полупустые.
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 20:00

а наши працавитые украинцы на столе в три этажа и неделю бухают ничуть не хуже, но это путин виноват мы тут ни при чем, жить красиво не запретиш.
alekc_sizov
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 20:38

хорошо, что Вести арестовали вместе с другими активами Курченко, и финансу не будет у кого тырить псевдоаналитику
andriy_khmarin
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 18:35

Re: Українці змушені святкувати Новий рік у борг (інфографік

  Волгарь написав:Очереди - не более чем признак недостаточного количества торговых площадей.

Волгарь, ну не несите пургу, тех площадей хоть *опой жри.
Очередь перед крупными праздниками как раз нормальное явление.
Насчет "праздновать в долг" - ну я например тоже как бы "в долг", с кредитки практически все :mrgreen:
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Faceless
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