Українці змушені святкувати Новий рік у борг (інфографіка)

Так и запишем - в РФ люди бедствуют, супермаркеты стоят полупустые.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 29 гру, 2017 17:40
Так и запишем - в РФ люди бедствуют, супермаркеты стоят полупустые.
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
Додано: П'ят 29 гру, 2017 20:00
а наши працавитые украинцы на столе в три этажа и неделю бухают ничуть не хуже, но это путин виноват мы тут ни при чем, жить красиво не запретиш.
Додано: П'ят 29 гру, 2017 20:38
хорошо, что Вести арестовали вместе с другими активами Курченко, и финансу не будет у кого тырить псевдоаналитику
Додано: Пон 01 січ, 2018 18:35
Re: Українці змушені святкувати Новий рік у борг (інфографік
Волгарь, ну не несите пургу, тех площадей хоть *опой жри.
Очередь перед крупными праздниками как раз нормальное явление.
Насчет "праздновать в долг" - ну я например тоже как бы "в долг", с кредитки практически все
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