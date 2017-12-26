Таку заяву зробив член Економічного дискусійного клубу Ігор Гарбарук.
Дивися повний текст Україна буде розраховуватися за борги землею і лісами - експерт.
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Додано: Чет 28 гру, 2017 22:23
Україна буде розраховуватися за борги землею і лісами -...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна буде розраховуватися за борги землею і лісами - експерт.
Додано: Чет 28 гру, 2017 22:23
Какие-то сепаратистские и непатриотические настроения в экспертной среде. Разве может Западное сообщество во главе с МВФ брать наши ресурсы в счет долгов?? Весьмирснами. Лично по 1+1 слышал.
Додано: Чет 28 гру, 2017 22:31
Re: Україна буде розраховуватися за борги землею і лісами -.
Так що, експерти не люди, і серед них нема ватанів? Є, навіть на цьому форумі є.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Чет 28 гру, 2017 22:57
Додано: Чет 28 гру, 2017 23:40
Re: Україна буде розраховуватися за борги землею і лісами -.
Лучше расплачиваться экспертами. Их тьма и от них никакого толку.
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