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Україна буде розраховуватися
за борги землею і лісами -...

Україна буде розраховуватися за борги землею і лісами -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 22:23

Україна буде розраховуватися за борги землею і лісами -...

Пропонуємо до обговорення:
Таку заяву зробив член Економічного дискусійного клубу Ігор Гарбарук.

Дивися повний текст Україна буде розраховуватися за борги землею і лісами - експерт.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 22:23

Какие-то сепаратистские и непатриотические настроения в экспертной среде. Разве может Западное сообщество во главе с МВФ брать наши ресурсы в счет долгов?? Весьмирснами. Лично по 1+1 слышал.
siriys
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 22:31

Re: Україна буде розраховуватися за борги землею і лісами -.

  siriys написав:Какие-то сепаратистские и непатриотические настроения в экспертной среде.

Так що, експерти не люди, і серед них нема ватанів? Є, навіть на цьому форумі є. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 22:57

  siriys написав:Какие-то сепаратистские и непатриотические настроения в экспертной среде. Разве может Западное сообщество во главе с МВФ брать наши ресурсы в счет долгов?? Весьмирснами. Лично по 1+1 слышал.


вывсеврете. МВФ будет брать наши трудовые ресурсы в счет долгов. Не верите ? экспертам ?
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 23:40

Re: Україна буде розраховуватися за борги землею і лісами -.

Лучше расплачиваться экспертами. Их тьма и от них никакого толку.
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 01:37

Никак нельзя перейти от декларативных высказываний к прямым (читай- непопулярным) действиям, ибо ежели так- второй строк не светит, светит аналог Ростова.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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