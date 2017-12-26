Україна буде розраховуватися за борги землею і лісами -...

Додано: П'ят 29 гру, 2017 01:37

Никак нельзя перейти от декларативных высказываний к прямым (читай- непопулярным) действиям, ибо ежели так- второй строк не светит, светит аналог Ростова.

Боже, Царя Шеколадного храни!

Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!