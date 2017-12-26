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Україна буде розраховуватися
за борги землею і лісами -...

Україна буде розраховуватися за борги землею і лісами -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 17:43

yarg
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warlamp
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 17:52

Re: Україна буде розраховуватися за борги землею і лісами -.

Касательно IT-аутсориснг vs. продуктовая разработка. Продуктовый рынок сейчас переполнен. Единственное пространство, где реально можно развиваться - это либо участие (в качестве поставщика услуг) в уже существующих успешных проектах. Либо участвовать в проектах внутренней автоматизации, например, разработка внутрибанковских проекта, для какой-нибудь авиакомпании, издательско-рекламного бизнеса. Т.е. там, где программное обеспечение предоставляет сервисы и именно на этом делаются деньги. А не на продаже какого-то программного продукта корпоративным клиентам.

Именно поэтому, я считаю, всякие стартаперы и продуктовики в Украине вечно жалуются на конкуренцию со стороны аутсорса, что они не могут платить разработчикам так же хорошо, как в аутсорсе.
detec
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 20:35

  galex написав:
  Criticus написав:
  барсик написав:Греция отдала острова, отдаст еще и колизеи, Исландия передаст все льды и гейзеры в слепой траст, а нас всех превратят в белых рабов с зарплатой в 300 баксов по месту проживания, Омерика и Европа своего не упустят.

300 баксов??? Вы неправы!

По какой это причине жители Гаити работают за 4 доллара в день, а украинцы не будут?

Да, у украинцев ЕС под боком, ну и у гаитян - США. И тем, и другим есть куда податься.

Некоторое увеличение уровня зарплат в Украине в твердой валюте, наблюдаемое в 2016-2017 - просто результат временного затишья на валютном рынке.

Вспомните - основной виток девальвации пришелся на 2014 год (с 8.5 до 22 к доллару США), курс 2015 и 2017 отличаются уже совсем незначительно (23 и 28 соответственно).

Долларовая зарплата в 2015 составляла 170 долларов грязными со всеми надбавками и бонусами (данные Госстата). Затем на стабильном курсе валюты подросла и сегодня составляет 260.

Соответственно, этого же уровня - 170 - стоит ожидать и после следующего витка девальвации.

Произойдет она не позднее 2020 года - отрицательный баланс внешней торговли наблюдается уже 6-й кв подряд. Соответственно, равновесный курс уже сегодня сильно выше 28 (примерно 33). Ретроанализ подсказывает, что следующий обвал случися в 2019 году:
2002 -> 2008, 6 лет
2009 -> 2014, 5 лет
2015 -> 2019 (?), 4 года (?)


Бред сивой кобылы.
Уже который раз вдалбливаю - оба резких скачка были связаны с тем, что сначала Тимоха а потом Азиров держали искусственный заниженный уровень бакса.
Мы сейчас на плавающем курсе, никто ничего искусственно не держит. Это честный уровень и зп будет постепенно расти. Запланированный на следующие годы курс в примерно 29 на 2018й и 30-30,5 на 2019 это реальность. С временными зимнимы скачками в 5-10 процентов.


Из вас такой же эксперт, как и тот, который писал статью!

В 2008 году курсы валют большинства стран мира обвалились к доллару вследствие финансового кризиса, спровоцированного пузерем рынка недвижимости США.

Наверно, в Китае, Мексике, Бразилии, Индии и еще 70 странах тоже Тимошенко искусственно курсы держала :mrgreen:

Тогда валюты всех развивающихся стран и даже многих развитых снижались, потому что склонность инвесторов к риску, лишившихся значительного объема своих капиталов, снизилась до 0.

Именно поэтому вырос доллар (несмотря на вливание более 1 трлн ничем не обеспеченной ликвидности - программы QE и TARP, если понимаете, о чем речь) и золото. Все остальные активы и валюты - снизились, некоторые значительно.

И так, для справки - с середины 2006 по конец 2007 премьером был Янукович, а не Тимошенко. Поэтому не знаю, что она там держала, когда курс гривны начал снижаться в сентябре 2008, в аккурат после падение Lehman Brothers.

И еще для справки (сорри, но вас как дилетанта приходится глубоко погружать в матчасть) - премьер ограничен во влиянии на курс, и является не первым лицом в государстве, влияющем на него. За курсовую политику отвечают финансовые власти - это НБУ, руководство которого назначал и назначает Президент. Премьер для искусственного удержания курса единолично может разве что дать распоряжение таможне блокировать весь импорт. Но этого не было, можете даже не фантазировать. Все - других инструментов у него нет. Внешние займы нельзя привлечь без подписи президента.

Теперь о девальвации 2014 - посмотрите, с каким сальдо внешней торговли был сведен 2013 год! Дефицит - 8.5 млрд долларов при объеме экспорта 76,1 млрд долларов и объеме импорта 84,6 млрд долларов.

Пропорции составлять, надеюсь умеете? При "искусственно поддерживаемом курсе" 8 грн за доллар дисбаланс на 8.5 млрд долларов устраняется девальвацией АЖ до 8.45 грн!

Вся остальная дельта объясняется только 2 факторами - непрофессионализмом и воровством получившей власть команды "европейских реформаторов".

Первая ошибка (надеюсь, что ошибка, а не сознательное вредительство) - призывы Яценюка со сцены майдана к людям забирать свои депозиты из банков. Это звучало громко и многократно! И на фоне беспорядков, также создаваемых "активом" майдана, люди действительно побежали забирать свои депозиты, портфель которых на 80% составляла гривна. Это создало значительное дополнительное давление на курс.

Вторая уже явно не ошибка, а сознательное действие с признаками коррупции - это нецелевая раздача рефинансирования банкам сначала Кубивым, затем Гонтаревой на общую сумму 400 млрд гривен (400, Карл!). Эта ничем не обеспеченная денежная масса оказывалась на межбанковской валютном рынке прямо в день предоставления!!

За эту гривну скупались и выводились за границу наши с вами ЗВР, которые предоставлял на продажу НБУ, обвалив в итоге курс в 3.5! Это в 3.3 раза больше необходимых для балансирования импорта с экспортом, чтобы не было "искусственного сдерживания курса".

В общем, умничать вам не к лицу - рекомендую по сложным темам, которые я поднимаю, молчать, так вероятнее за умного сойдете...
Criticus
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 21:04

  Criticus написав:
Первая ошибка (надеюсь, что ошибка, а не сознательное вредительство) - призывы Яценюка со сцены майдана к людям забирать свои депозиты из банков. Это звучало громко и многократно! И на фоне беспорядков, также создаваемых "активом" майдана, люди действительно побежали забирать свои депозиты, портфель которых на 80% составляла гривна. Это создало значительное дополнительное давление на курс.

Вторая уже явно не ошибка, а сознательное действие с признаками коррупции - это нецелевая раздача рефинансирования банкам сначала Кубивым, затем Гонтаревой на общую сумму 400 млрд гривен (400, Карл!). Эта ничем не обеспеченная денежная масса оказывалась на межбанковской валютном рынке прямо в день предоставления!!



ну зачем эти выдумки ?
01/10/2013 депозитов физ. лиц было 429 миллиардов гривен.
на 01.04.2014 - 445 миллиардов гривен.

где это самое "массовое забирание депозитов" ?

рефинансирование на 400 миллиардов - такая же выдумка. небыло его. как небыло и какой-то заоблачной скупки валюты на межбанке. данные об обьемах торгов - на сайте нбу есть. да и свидетели же еще есть :)
yarg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 21:39

  Criticus написав:И так, для справки - с середины 2006 по конец 2007 премьером был Янукович, а не Тимошенко. Поэтому не знаю, что она там держала, когда курс гривны начал снижаться в сентябре 2008, в аккурат после падение Lehman Brothers.


А на свои же даты внимательно посмотреть? После Януковича пришла как раз Юля, которая летом 2008-го выставила курс гривны 4.6 к доллару (против "стандартных" 5.0).

Теперь о девальвации 2014 - посмотрите, с каким сальдо внешней торговли был сведен 2013 год! Дефицит - 8.5 млрд долларов при объеме экспорта 76,1 млрд долларов и объеме импорта 84,6 млрд долларов.


Ну замечательно, просто прекрасно!

Вот только непонятно, почему в таком замечательном 2013-м Янукович поехал побираться по всему миру, выпрашивая кредиты...

В общем, умничать вам не к лицу - рекомендую по сложным темам, которые я поднимаю, молчать, так вероятнее за умного сойдете...


Золотые слова. Вот только если бы ты ими пользовался... :mrgreen:
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Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 21:42

  yarg написав:
  Criticus написав:
Первая ошибка (надеюсь, что ошибка, а не сознательное вредительство) - призывы Яценюка со сцены майдана к людям забирать свои депозиты из банков. Это звучало громко и многократно! И на фоне беспорядков, также создаваемых "активом" майдана, люди действительно побежали забирать свои депозиты, портфель которых на 80% составляла гривна. Это создало значительное дополнительное давление на курс.

Вторая уже явно не ошибка, а сознательное действие с признаками коррупции - это нецелевая раздача рефинансирования банкам сначала Кубивым, затем Гонтаревой на общую сумму 400 млрд гривен (400, Карл!). Эта ничем не обеспеченная денежная масса оказывалась на межбанковской валютном рынке прямо в день предоставления!!



ну зачем эти выдумки ?
01/10/2013 депозитов физ. лиц было 429 миллиардов гривен.
на 01.04.2014 - 445 миллиардов гривен.

где это самое "массовое забирание депозитов" ?

рефинансирование на 400 миллиардов - такая же выдумка. небыло его. как небыло и какой-то заоблачной скупки валюты на межбанке. данные об обьемах торгов - на сайте нбу есть. да и свидетели же еще есть :)


Еще один манипулятор - читайте, что выше мной написано! Во время беспорядков забирали - январь-февраль 2014. Период, который вы оставили в промежутке.

А в марте 2014 банки массово уже отказывали в возврате депозитов!

Что касается объемов торгов межбанка - так точно! На сайте НБУ все доказательства есть, и они будут приложены в материалы будущего дела о мошенничестве в особо крупных размеров, в котором будет фигурировать вся верхушка "младореформаторов" образца 2014-2015 гг.

ЗЫ: кроме межбанка зарабатывали шальные деньги, обваливая при этом курс и опустошая резервы, еще продажей валютных депсертификатов!
Criticus
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 22:02

  Criticus написав:
  yarg написав:
  Criticus написав:
Первая ошибка (надеюсь, что ошибка, а не сознательное вредительство) - призывы Яценюка со сцены майдана к людям забирать свои депозиты из банков. Это звучало громко и многократно! И на фоне беспорядков, также создаваемых "активом" майдана, люди действительно побежали забирать свои депозиты, портфель которых на 80% составляла гривна. Это создало значительное дополнительное давление на курс.

Вторая уже явно не ошибка, а сознательное действие с признаками коррупции - это нецелевая раздача рефинансирования банкам сначала Кубивым, затем Гонтаревой на общую сумму 400 млрд гривен (400, Карл!). Эта ничем не обеспеченная денежная масса оказывалась на межбанковской валютном рынке прямо в день предоставления!!



ну зачем эти выдумки ?
01/10/2013 депозитов физ. лиц было 429 миллиардов гривен.
на 01.04.2014 - 445 миллиардов гривен.

где это самое "массовое забирание депозитов" ?

рефинансирование на 400 миллиардов - такая же выдумка. небыло его. как небыло и какой-то заоблачной скупки валюты на межбанке. данные об обьемах торгов - на сайте нбу есть. да и свидетели же еще есть :)


Еще один манипулятор - читайте, что выше мной написано! Во время беспорядков забирали - январь-февраль 2014. Период, который вы оставили в промежутке.

А в марте 2014 банки массово уже отказывали в возврате депозитов!

Что касается объемов торгов межбанка - так точно! На сайте НБУ все доказательства есть, и они будут приложены в материалы будущего дела о мошенничестве в особо крупных размеров, в котором будет фигурировать вся верхушка "младореформаторов" образца 2014-2015 гг.

ЗЫ: кроме межбанка зарабатывали шальные деньги, обваливая при этом курс и опустошая резервы, еще продажей валютных депсертификатов!



дада . в январе - феврале - массово забирали , а вот к апрелю - вернули обратно , да еще и с излишком. верю.

какие доказательства ? какие реформаторы ? ну зачем бред нести ?
yarg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 23:56

  Criticus написав:На сайте НБУ все доказательства есть


Что, там есть доказательства вот этому:
  Criticus написав:Вторая уже явно не ошибка, а сознательное действие с признаками коррупции - это нецелевая раздача рефинансирования банкам сначала Кубивым, затем Гонтаревой на общую сумму 400 млрд гривен (400, Карл!).


А ссылочку можно?
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