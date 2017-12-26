|
|
|
Україна буде розраховуватися за борги землею і лісами -...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 29 гру, 2017 17:43
yarg
Уговорил! Решено! С Нового Года перехожу с Метро на Новус!
-
warlamp
-
-
- Повідомлень: 390
- З нами з: 13.03.15
- Подякував: 51 раз.
- Подякували: 67 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 29 гру, 2017 17:52
Касательно IT-аутсориснг vs. продуктовая разработка. Продуктовый рынок сейчас переполнен. Единственное пространство, где реально можно развиваться - это либо участие (в качестве поставщика услуг) в уже существующих успешных проектах. Либо участвовать в проектах внутренней автоматизации, например, разработка внутрибанковских проекта, для какой-нибудь авиакомпании, издательско-рекламного бизнеса. Т.е. там, где программное обеспечение предоставляет сервисы и именно на этом делаются деньги. А не на продаже какого-то программного продукта корпоративным клиентам.
Именно поэтому, я считаю, всякие стартаперы и продуктовики в Украине вечно жалуются на конкуренцию со стороны аутсорса, что они не могут платить разработчикам так же хорошо, как в аутсорсе.
-
detec
-
-
- Повідомлень: 53
- З нами з: 26.01.15
- Подякував: 81 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 29 гру, 2017 20:35
galex написав: Criticus написав: барсик написав:
Греция отдала острова, отдаст еще и колизеи, Исландия передаст все льды и гейзеры в слепой траст, а нас всех превратят в белых рабов с зарплатой в 300 баксов по месту проживания, Омерика и Европа своего не упустят.
300 баксов??? Вы неправы!
По какой это причине жители Гаити работают за 4 доллара в день, а украинцы не будут?
Да, у украинцев ЕС под боком, ну и у гаитян - США. И тем, и другим есть куда податься.
Некоторое увеличение уровня зарплат в Украине в твердой валюте, наблюдаемое в 2016-2017 - просто результат временного затишья на валютном рынке.
Вспомните - основной виток девальвации пришелся на 2014 год (с 8.5 до 22 к доллару США), курс 2015 и 2017 отличаются уже совсем незначительно (23 и 28 соответственно).
Долларовая зарплата в 2015 составляла 170 долларов грязными со всеми надбавками и бонусами (данные Госстата). Затем на стабильном курсе валюты подросла и сегодня составляет 260.
Соответственно, этого же уровня - 170 - стоит ожидать и после следующего витка девальвации.
Произойдет она не позднее 2020 года - отрицательный баланс внешней торговли наблюдается уже 6-й кв подряд. Соответственно, равновесный курс уже сегодня сильно выше 28 (примерно 33). Ретроанализ подсказывает, что следующий обвал случися в 2019 году:
2002 -> 2008, 6 лет
2009 -> 2014, 5 лет
2015 -> 2019 (?), 4 года (?)
Бред сивой кобылы.
Уже который раз вдалбливаю - оба резких скачка были связаны с тем, что сначала Тимоха а потом Азиров держали искусственный заниженный уровень бакса.
Мы сейчас на плавающем курсе, никто ничего искусственно не держит. Это честный уровень и зп будет постепенно расти. Запланированный на следующие годы курс в примерно 29 на 2018й и 30-30,5 на 2019 это реальность. С временными зимнимы скачками в 5-10 процентов.
Из вас такой же эксперт, как и тот, который писал статью!
В 2008 году курсы валют большинства стран мира обвалились к доллару вследствие финансового кризиса, спровоцированного пузерем рынка недвижимости США.
Наверно, в Китае, Мексике, Бразилии, Индии и еще 70 странах тоже Тимошенко искусственно курсы держала
Тогда валюты всех развивающихся стран и даже многих развитых снижались, потому что склонность инвесторов к риску, лишившихся значительного объема своих капиталов, снизилась до 0.
Именно поэтому вырос доллар (несмотря на вливание более 1 трлн ничем не обеспеченной ликвидности - программы QE и TARP, если понимаете, о чем речь) и золото. Все остальные активы и валюты - снизились, некоторые значительно.
И так, для справки - с середины 2006 по конец 2007 премьером был Янукович, а не Тимошенко. Поэтому не знаю, что она там держала, когда курс гривны начал снижаться в сентябре 2008, в аккурат после падение Lehman Brothers.
И еще для справки (сорри, но вас как дилетанта приходится глубоко погружать в матчасть) - премьер ограничен во влиянии на курс, и является не первым лицом в государстве, влияющем на него. За курсовую политику отвечают финансовые власти - это НБУ, руководство которого назначал и назначает Президент. Премьер для искусственного удержания курса единолично может разве что дать распоряжение таможне блокировать весь импорт. Но этого не было, можете даже не фантазировать. Все - других инструментов у него нет. Внешние займы нельзя привлечь без подписи президента.
Теперь о девальвации 2014 - посмотрите, с каким сальдо внешней торговли был сведен 2013 год! Дефицит - 8.5 млрд долларов при объеме экспорта 76,1 млрд долларов и объеме импорта 84,6 млрд долларов.
Пропорции составлять, надеюсь умеете? При "искусственно поддерживаемом курсе" 8 грн за доллар дисбаланс на 8.5 млрд долларов устраняется девальвацией АЖ до 8.45 грн!
Вся остальная дельта объясняется только 2 факторами - непрофессионализмом и воровством получившей власть команды "европейских реформаторов".
Первая ошибка (надеюсь, что ошибка, а не сознательное вредительство) - призывы Яценюка со сцены майдана к людям забирать свои депозиты из банков. Это звучало громко и многократно! И на фоне беспорядков, также создаваемых "активом" майдана, люди действительно побежали забирать свои депозиты, портфель которых на 80% составляла гривна. Это создало значительное дополнительное давление на курс.
Вторая уже явно не ошибка, а сознательное действие с признаками коррупции - это нецелевая раздача рефинансирования банкам сначала Кубивым, затем Гонтаревой на общую сумму 400 млрд гривен (400, Карл!). Эта ничем не обеспеченная денежная масса оказывалась на межбанковской валютном рынке прямо в день предоставления!!
За эту гривну скупались и выводились за границу наши с вами ЗВР, которые предоставлял на продажу НБУ, обвалив в итоге курс в 3.5! Это в 3.3 раза больше необходимых для балансирования импорта с экспортом, чтобы не было "искусственного сдерживания курса".
В общем, умничать вам не к лицу - рекомендую по сложным темам, которые я поднимаю, молчать, так вероятнее за умного сойдете...
-
Criticus
-
9
-
- Повідомлень: 1914
- З нами з: 20.06.15
- Подякував: 31 раз.
- Подякували: 1714 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: П'ят 29 гру, 2017 21:04
Criticus написав:
Первая ошибка (надеюсь, что ошибка, а не сознательное вредительство) - призывы Яценюка со сцены майдана к людям забирать свои депозиты из банков. Это звучало громко и многократно! И на фоне беспорядков, также создаваемых "активом" майдана, люди действительно побежали забирать свои депозиты, портфель которых на 80% составляла гривна. Это создало значительное дополнительное давление на курс.
Вторая уже явно не ошибка, а сознательное действие с признаками коррупции - это нецелевая раздача рефинансирования банкам сначала Кубивым, затем Гонтаревой на общую сумму 400 млрд гривен (400, Карл!). Эта ничем не обеспеченная денежная масса оказывалась на межбанковской валютном рынке прямо в день предоставления!!
ну зачем эти выдумки ?
01/10/2013 депозитов физ. лиц было 429 миллиардов гривен.
на 01.04.2014 - 445 миллиардов гривен.
где это самое "массовое забирание депозитов" ?
рефинансирование на 400 миллиардов - такая же выдумка. небыло его. как небыло и какой-то заоблачной скупки валюты на межбанке. данные об обьемах торгов - на сайте нбу есть. да и свидетели же еще есть
-
yarg
-
-
- Повідомлень: 17576
- З нами з: 06.01.09
- Подякував: 105 раз.
- Подякували: 3499 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 29 гру, 2017 21:39
Criticus написав:
И так, для справки - с середины 2006 по конец 2007
премьером был Янукович, а не Тимошенко. Поэтому не знаю, что она там держала, когда курс гривны начал снижаться в сентябре 2008
, в аккурат после падение Lehman Brothers.
А на свои же даты внимательно посмотреть? После Януковича пришла как раз Юля, которая летом 2008-го выставила курс гривны 4.6 к доллару (против "стандартных" 5.0).
Теперь о девальвации 2014 - посмотрите, с каким сальдо внешней торговли был сведен 2013 год! Дефицит - 8.5 млрд долларов при объеме экспорта 76,1 млрд долларов и объеме импорта 84,6 млрд долларов.
Ну замечательно, просто прекрасно!
Вот только непонятно, почему в таком замечательном 2013-м Янукович поехал побираться по всему миру, выпрашивая кредиты...
В общем, умничать вам не к лицу - рекомендую по сложным темам, которые я поднимаю, молчать, так вероятнее за умного сойдете...
Золотые слова. Вот только если бы ты ими пользовался...
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
-
Sommer
-
-
- Повідомлень: 1181
- З нами з: 07.04.17
- Подякував: 78 раз.
- Подякували: 164 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 29 гру, 2017 21:42
yarg написав: Criticus написав:
Первая ошибка (надеюсь, что ошибка, а не сознательное вредительство) - призывы Яценюка со сцены майдана к людям забирать свои депозиты из банков. Это звучало громко и многократно! И на фоне беспорядков, также создаваемых "активом" майдана, люди действительно побежали забирать свои депозиты, портфель которых на 80% составляла гривна. Это создало значительное дополнительное давление на курс.
Вторая уже явно не ошибка, а сознательное действие с признаками коррупции - это нецелевая раздача рефинансирования банкам сначала Кубивым, затем Гонтаревой на общую сумму 400 млрд гривен (400, Карл!). Эта ничем не обеспеченная денежная масса оказывалась на межбанковской валютном рынке прямо в день предоставления!!
ну зачем эти выдумки ?
01/10/2013 депозитов физ. лиц было 429 миллиардов гривен.
на 01.04.2014 - 445 миллиардов гривен.
где это самое "массовое забирание депозитов" ?
рефинансирование на 400 миллиардов - такая же выдумка. небыло его. как небыло и какой-то заоблачной скупки валюты на межбанке. данные об обьемах торгов - на сайте нбу есть. да и свидетели же еще есть
Еще один манипулятор - читайте, что выше мной написано! Во время беспорядков забирали - январь-февраль 2014. Период, который вы оставили в промежутке.
А в марте 2014 банки массово уже отказывали в возврате депозитов!
Что касается объемов торгов межбанка - так точно! На сайте НБУ все доказательства есть, и они будут приложены в материалы будущего дела о мошенничестве в особо крупных размеров, в котором будет фигурировать вся верхушка "младореформаторов" образца 2014-2015 гг.
ЗЫ: кроме межбанка зарабатывали шальные деньги, обваливая при этом курс и опустошая резервы, еще продажей валютных депсертификатов!
-
Criticus
-
9
-
- Повідомлень: 1914
- З нами з: 20.06.15
- Подякував: 31 раз.
- Подякували: 1714 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: П'ят 29 гру, 2017 22:02
Criticus написав: yarg написав: Criticus написав:
Первая ошибка (надеюсь, что ошибка, а не сознательное вредительство) - призывы Яценюка со сцены майдана к людям забирать свои депозиты из банков. Это звучало громко и многократно! И на фоне беспорядков, также создаваемых "активом" майдана, люди действительно побежали забирать свои депозиты, портфель которых на 80% составляла гривна. Это создало значительное дополнительное давление на курс.
Вторая уже явно не ошибка, а сознательное действие с признаками коррупции - это нецелевая раздача рефинансирования банкам сначала Кубивым, затем Гонтаревой на общую сумму 400 млрд гривен (400, Карл!). Эта ничем не обеспеченная денежная масса оказывалась на межбанковской валютном рынке прямо в день предоставления!!
ну зачем эти выдумки ?
01/10/2013 депозитов физ. лиц было 429 миллиардов гривен.
на 01.04.2014 - 445 миллиардов гривен.
где это самое "массовое забирание депозитов" ?
рефинансирование на 400 миллиардов - такая же выдумка. небыло его. как небыло и какой-то заоблачной скупки валюты на межбанке. данные об обьемах торгов - на сайте нбу есть. да и свидетели же еще есть
Еще один манипулятор - читайте, что выше мной написано! Во время беспорядков забирали - январь-февраль 2014. Период, который вы оставили в промежутке.
А в марте 2014 банки массово уже отказывали в возврате депозитов!
Что касается объемов торгов межбанка - так точно! На сайте НБУ все доказательства есть, и они будут приложены в материалы будущего дела о мошенничестве в особо крупных размеров, в котором будет фигурировать вся верхушка "младореформаторов" образца 2014-2015 гг.
ЗЫ: кроме межбанка зарабатывали шальные деньги, обваливая при этом курс и опустошая резервы, еще продажей валютных депсертификатов!
дада . в январе - феврале - массово забирали , а вот к апрелю - вернули обратно , да еще и с излишком. верю.
какие доказательства ? какие реформаторы ? ну зачем бред нести ?
-
yarg
-
-
- Повідомлень: 17576
- З нами з: 06.01.09
- Подякував: 105 раз.
- Подякували: 3499 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 29 гру, 2017 23:56
Criticus написав:
На сайте НБУ все доказательства есть
Что, там есть доказательства вот этому:
Criticus написав:
Вторая уже явно не ошибка, а сознательное действие с признаками коррупции - это нецелевая раздача рефинансирования банкам сначала Кубивым, затем Гонтаревой на общую сумму 400 млрд гривен
(400, Карл!).
А ссылочку можно?
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
-
Sommer
-
-
- Повідомлень: 1181
- З нами з: 07.04.17
- Подякував: 78 раз.
- Подякували: 164 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 31 гостей
Модератори:
Irina555
, ТупУм
, Модератор
реклама
|