Україна буде розраховуватися за борги землею і лісами -...

Додано: П'ят 29 гру, 2017 20:35

galex написав: Criticus написав: барсик написав: Греция отдала острова, отдаст еще и колизеи, Исландия передаст все льды и гейзеры в слепой траст, а нас всех превратят в белых рабов с зарплатой в 300 баксов по месту проживания, Омерика и Европа своего не упустят. Греция отдала острова, отдаст еще и колизеи, Исландия передаст все льды и гейзеры в слепой траст, а нас всех превратят в белых рабов с зарплатой в 300 баксов по месту проживания, Омерика и Европа своего не упустят.

300 баксов??? Вы неправы!



По какой это причине жители Гаити работают за 4 доллара в день, а украинцы не будут?



Да, у украинцев ЕС под боком, ну и у гаитян - США. И тем, и другим есть куда податься.



Некоторое увеличение уровня зарплат в Украине в твердой валюте, наблюдаемое в 2016-2017 - просто результат временного затишья на валютном рынке.



Вспомните - основной виток девальвации пришелся на 2014 год (с 8.5 до 22 к доллару США), курс 2015 и 2017 отличаются уже совсем незначительно (23 и 28 соответственно).



Долларовая зарплата в 2015 составляла 170 долларов грязными со всеми надбавками и бонусами (данные Госстата). Затем на стабильном курсе валюты подросла и сегодня составляет 260.



Соответственно, этого же уровня - 170 - стоит ожидать и после следующего витка девальвации.



Произойдет она не позднее 2020 года - отрицательный баланс внешней торговли наблюдается уже 6-й кв подряд. Соответственно, равновесный курс уже сегодня сильно выше 28 (примерно 33). Ретроанализ подсказывает, что следующий обвал случися в 2019 году:

2002 -> 2008, 6 лет

2009 -> 2014, 5 лет

2015 -> 2019 (?), 4 года (?) 300 баксов??? Вы неправы!По какой это причине жители Гаити работают за 4 доллара в день, а украинцы не будут?Да, у украинцев ЕС под боком, ну и у гаитян - США. И тем, и другим есть куда податься.Некоторое увеличение уровня зарплат в Украине в твердой валюте, наблюдаемое в 2016-2017 - просто результат временного затишья на валютном рынке.Вспомните - основной виток девальвации пришелся на 2014 год (с 8.5 до 22 к доллару США), курс 2015 и 2017 отличаются уже совсем незначительно (23 и 28 соответственно).Долларовая зарплата в 2015 составляла 170 долларов грязными со всеми надбавками и бонусами (данные Госстата). Затем на стабильном курсе валюты подросла и сегодня составляет 260.Соответственно, этого же уровня - 170 - стоит ожидать и после следующего витка девальвации.Произойдет она не позднее 2020 года - отрицательный баланс внешней торговли наблюдается уже 6-й кв подряд. Соответственно, равновесный курс уже сегодня сильно выше 28 (примерно 33). Ретроанализ подсказывает, что следующий обвал случися в 2019 году:2002 -> 2008, 6 лет2009 -> 2014, 5 лет2015 -> 2019 (?), 4 года (?)



Бред сивой кобылы.

Уже который раз вдалбливаю - оба резких скачка были связаны с тем, что сначала Тимоха а потом Азиров держали искусственный заниженный уровень бакса.

Мы сейчас на плавающем курсе, никто ничего искусственно не держит. Это честный уровень и зп будет постепенно расти. Запланированный на следующие годы курс в примерно 29 на 2018й и 30-30,5 на 2019 это реальность. С временными зимнимы скачками в 5-10 процентов. Бред сивой кобылы.Уже который раз вдалбливаю - оба резких скачка были связаны с тем, что сначала Тимоха а потом Азиров держали искусственный заниженный уровень бакса.Мы сейчас на плавающем курсе, никто ничего искусственно не держит. Это честный уровень и зп будет постепенно расти. Запланированный на следующие годы курс в примерно 29 на 2018й и 30-30,5 на 2019 это реальность. С временными зимнимы скачками в 5-10 процентов.

Из вас такой же эксперт, как и тот, который писал статью!В 2008 году курсы валют большинства стран мира обвалились к доллару вследствие финансового кризиса, спровоцированного пузерем рынка недвижимости США.Наверно, в Китае, Мексике, Бразилии, Индии и еще 70 странах тоже Тимошенко искусственно курсы держалаТогда валюты всех развивающихся стран и даже многих развитых снижались, потому что склонность инвесторов к риску, лишившихся значительного объема своих капиталов, снизилась до 0.Именно поэтому вырос доллар (несмотря на вливание более 1 трлн ничем не обеспеченной ликвидности - программы QE и TARP, если понимаете, о чем речь) и золото. Все остальные активы и валюты - снизились, некоторые значительно.И так, для справки - с середины 2006 по конец 2007 премьером был Янукович, а не Тимошенко. Поэтому не знаю, что она там держала, когда курс гривны начал снижаться в сентябре 2008, в аккурат после падение Lehman Brothers.И еще для справки (сорри, но вас как дилетанта приходится глубоко погружать в матчасть) - премьер ограничен во влиянии на курс, и является не первым лицом в государстве, влияющем на него. За курсовую политику отвечают финансовые власти - это НБУ, руководство которого назначал и назначает Президент. Премьер для искусственного удержания курса единолично может разве что дать распоряжение таможне блокировать весь импорт. Но этого не было, можете даже не фантазировать. Все - других инструментов у него нет. Внешние займы нельзя привлечь без подписи президента.Теперь о девальвации 2014 - посмотрите, с каким сальдо внешней торговли был сведен 2013 год! Дефицит - 8.5 млрд долларов при объеме экспорта 76,1 млрд долларов и объеме импорта 84,6 млрд долларов.Пропорции составлять, надеюсь умеете? При "искусственно поддерживаемом курсе" 8 грн за доллар дисбаланс на 8.5 млрд долларов устраняется девальвацией АЖ до 8.45 грн!Вся остальная дельта объясняется только 2 факторами - непрофессионализмом и воровством получившей власть команды "европейских реформаторов".Первая ошибка (надеюсь, что ошибка, а не сознательное вредительство) - призывы Яценюка со сцены майдана к людям забирать свои депозиты из банков. Это звучало громко и многократно! И на фоне беспорядков, также создаваемых "активом" майдана, люди действительно побежали забирать свои депозиты, портфель которых на 80% составляла гривна. Это создало значительное дополнительное давление на курс.Вторая уже явно не ошибка, а сознательное действие с признаками коррупции - это нецелевая раздача рефинансирования банкам сначала Кубивым, затем Гонтаревой на общую сумму 400 млрд гривен (400, Карл!). Эта ничем не обеспеченная денежная масса оказывалась на межбанковской валютном рынке прямо в день предоставления!!За эту гривну скупались и выводились за границу наши с вами ЗВР, которые предоставлял на продажу НБУ, обвалив в итоге курс в 3.5! Это в 3.3 раза больше необходимых для балансирования импорта с экспортом, чтобы не было "искусственного сдерживания курса".В общем, умничать вам не к лицу - рекомендую по сложным темам, которые я поднимаю, молчать, так вероятнее за умного сойдете...