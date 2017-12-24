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Понад 1200 аграріїв отримали
134 млн грн компенсації за...

Понад 1200 аграріїв отримали 134 млн грн компенсації за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 23:18

Понад 1200 аграріїв отримали 134 млн грн компенсації за...

Пропонуємо до обговорення:
Українські аграрії станом на 22 грудня отримали понад 134 млн грн в рамках програми часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки і обладнання вітчизняного виробництва, повідомляється в прес-релізі Нацкомітету промислового розвитку.

Дивися повний текст Понад 1200 аграріїв отримали 134 млн грн компенсації за купівлю вітчизняної сільгосптехніки.
R2
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