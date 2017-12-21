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Податок на розкіш: власники
дорогих авто сплатили понад...

Податок на розкіш: власники дорогих авто сплатили понад...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 23:20

Податок на розкіш: власники дорогих авто сплатили понад...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила прес-служба Державної фіскальної служби (ДФС)

Дивися повний текст Податок на розкіш: власники дорогих авто сплатили понад 200 мільйонів податку.
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