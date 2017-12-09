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Нацкомісія з тарифами схвалила
подорожчання атомної...

Нацкомісія з тарифами схвалила подорожчання атомної...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 23:26

Нацкомісія з тарифами схвалила подорожчання атомної...

Пропонуємо до обговорення:
Новий тариф набуває чинності з 1 січня 2018 року.

Дивися повний текст Нацкомісія з тарифами схвалила подорожчання атомної електроенергії.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 23:26

Ну да, переведите весь Энергоатом на шведские сборки и тариф можно обосновано еще процентов на 50 поднять. Шахтерам не забудьте помочь... пенсильванским с сиднейскими (при том, что свои родные, то бишь подконтрольные - добычу почему-то снижают). Глядишь и "Роттердам++" тоже недостаточным окажется.
Radon
 
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