Новий тариф набуває чинності з 1 січня 2018 року.
Дивися повний текст Нацкомісія з тарифами схвалила подорожчання атомної електроенергії.
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Додано: Чет 28 гру, 2017 23:26
Нацкомісія з тарифами схвалила подорожчання атомної...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нацкомісія з тарифами схвалила подорожчання атомної електроенергії.
Додано: Чет 28 гру, 2017 23:26
Ну да, переведите весь Энергоатом на шведские сборки и тариф можно обосновано еще процентов на 50 поднять. Шахтерам не забудьте помочь... пенсильванским с сиднейскими (при том, что свои родные, то бишь подконтрольные - добычу почему-то снижают). Глядишь и "Роттердам++" тоже недостаточным окажется.
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