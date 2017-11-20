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Айфони навчили
майнити криптовалюту

Айфони навчили майнити криптовалюту
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 09:10

Айфони навчили майнити криптовалюту

Пропонуємо до обговорення:
Програма працює у фоновому режимі, але сильно навантажує смартфон і розряджає його батарею, повідомляє 9to50mac.

Дивися повний текст Айфони навчили майнити криптовалюту.
R2
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serg_vronsky
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