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Україна зменшила споживання
газу на 7 мільярдів кубів

Україна зменшила споживання газу на 7 мільярдів кубів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 10:18

Україна зменшила споживання газу на 7 мільярдів кубів

Пропонуємо до обговорення:
Україна за два останні опалювальні сезони скоротила споживання газу на 7,2 млрд кубометрів, натомість у нові котельні, що виробляють тепло не з газу, інвестовано 440 млн євро.

Дивися повний текст Україна зменшила споживання газу на 7 мільярдів кубів.
R2
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"2 тис. МВт" - так кажуть дилетанти, правильно - 2 ГВт
noyesnoyes
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 12:59

сокращение потребления газа в основном связано с падением украинской экономики...
Стас
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