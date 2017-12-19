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IKEA побудує в Литві меблевий
завод вартістю близько 47...

IKEA побудує в Литві меблевий завод вартістю близько 47...
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 10:59

IKEA побудує в Литві меблевий завод вартістю близько 47...

Пропонуємо до обговорення:
Шведський концерн IKEA планує побудувати в литовському місті Казлу-Руда меблевий завод.

Дивися повний текст IKEA побудує в Литві меблевий завод вартістю близько 47 млн євро.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 10:59

Не попутали с тысячами гектаров?
Площадь Одессы - 237 кв.км, с одного конца города на другой - полтора час минимум ехать.
Икеа якобы по-вашему купила 38 000 га = 380 кв.км в маленькой Прибалтике
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 11:17

Re: IKEA побудує в Литві меблевий завод вартістю близько 47.

Про покупку десятков тысяч гектар ЛЕСА очень своевременно подмечено. Мебельный завод строить они знают на каком объёме собственного леса интересно... Ходят слухи, что IKEA собирается и в Украину зайти. Думал - зачем, население то не богатое... Теперь могу лишь предположить: не за кругляком ли запрещённым на экспорт? Будет нам ещё очередная перемога - реального инвестора заманили?
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mister-svet
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 12:29

  freeze написав:Не попутали с тысячами гектаров?
Площадь Одессы - 237 кв.км, с одного конца города на другой - полтора час минимум ехать.
Икеа якобы по-вашему купила 38 000 га = 380 кв.км в маленькой Прибалтике

Причем тут Одесса ? Они тоже такие длинные участки с пробками в лесу покупали ? :mrgreen: Они же не рассчитывают выпилить весь лес и искать другие участки, как делают у нас. В нормальной стране спилили участок - посадили новые деревья. Пока дошли до конца, можно пилить посаженное. И так циклично.
ssnet
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 12:43

Re: IKEA побудує в Литві меблевий завод вартістю близько 47.

  ssnet написав:В нормальной стране спилили участок - посадили новые деревья. Пока дошли до конца, можно пилить посаженное. И так циклично.

В нормальних країнах зрадофіли занесені в Червону Книгу, а в нас на них можна полювати цілий рік. :)
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