Шведський концерн IKEA планує побудувати в литовському місті Казлу-Руда меблевий завод.
Дивися повний текст IKEA побудує в Литві меблевий завод вартістю близько 47 млн євро.
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Додано: П'ят 29 гру, 2017 10:59
IKEA побудує в Литві меблевий завод вартістю близько 47...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст IKEA побудує в Литві меблевий завод вартістю близько 47 млн євро.
Додано: П'ят 29 гру, 2017 10:59
Не попутали с тысячами гектаров?
Площадь Одессы - 237 кв.км, с одного конца города на другой - полтора час минимум ехать.
Икеа якобы по-вашему купила 38 000 га = 380 кв.км в маленькой Прибалтике
Додано: П'ят 29 гру, 2017 11:17
Re: IKEA побудує в Литві меблевий завод вартістю близько 47.
Про покупку десятков тысяч гектар ЛЕСА очень своевременно подмечено. Мебельный завод строить они знают на каком объёме собственного леса интересно... Ходят слухи, что IKEA собирается и в Украину зайти. Думал - зачем, население то не богатое... Теперь могу лишь предположить: не за кругляком ли запрещённым на экспорт? Будет нам ещё очередная перемога - реального инвестора заманили?
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
Додано: П'ят 29 гру, 2017 12:29
Причем тут Одесса ? Они тоже такие длинные участки с пробками в лесу покупали ? Они же не рассчитывают выпилить весь лес и искать другие участки, как делают у нас. В нормальной стране спилили участок - посадили новые деревья. Пока дошли до конца, можно пилить посаженное. И так циклично.
Додано: П'ят 29 гру, 2017 12:43
Re: IKEA побудує в Литві меблевий завод вартістю близько 47.
В нормальних країнах зрадофіли занесені в Червону Книгу, а в нас на них можна полювати цілий рік.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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