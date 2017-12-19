IKEA побудує в Литві меблевий завод вартістю близько 47...

Додано: П'ят 29 гру, 2017 11:17

Про покупку десятков тысяч гектар ЛЕСА очень своевременно подмечено. Мебельный завод строить они знают на каком объёме собственного леса интересно... Ходят слухи, что IKEA собирается и в Украину зайти. Думал - зачем, население то не богатое... Теперь могу лишь предположить: не за кругляком ли запрещённым на экспорт? Будет нам ещё очередная перемога - реального инвестора заманили?

«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).