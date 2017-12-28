Про це інформує прес-служба глави держави.
Дивися повний текст Порошенко назвав умову купівлі російського газу.
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Додано: П'ят 29 гру, 2017 11:27
Порошенко назвав умову купівлі російського газу
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Порошенко назвав умову купівлі російського газу.
Додано: П'ят 29 гру, 2017 11:27
Условие тут одно - деньги вперед. А все остальное уже вместо фантазий Пэдры Алексесеевича определил арбитраж. Только почему то наши переможники не спешат раскрывать все детали этой перемоги.
Додано: П'ят 29 гру, 2017 11:28
Трепло.
"Он сообщил, что Украина стала действительно энергетически независимой страной и может позволить себе решать, у кого покупать газ." Конечно можешь себе позволить и решать, и рассказывать и мечтать. А денег, хоть сколько нибудь на хоть у кого чего надо, есть у тебя? "Ничего у тебя нет! Ты голодранец!" с)
Востаннє редагувалось mister-svet в П'ят 29 гру, 2017 12:28, всього редагувалось 1 раз.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
Додано: П'ят 29 гру, 2017 11:28
Додано: П'ят 29 гру, 2017 11:33
Додано: П'ят 29 гру, 2017 11:36
Порохоботы замерли в ожидании методических указаний из центра
Прокремлевский тролль.
Додано: П'ят 29 гру, 2017 11:40
Дваждыдвашник
Так задание одно - клеймить агрессора, прославлять безвиз, оправдывать тарифы
Додано: П'ят 29 гру, 2017 11:46
Сложно клеймить агрессора, с которым до сих пор не денонсирован договор о дружбе и сотрудничестве, не разорваны дипотношения, на территории которого работает твоя фабрика да и вообще на которого ориентирована половина экспорта.
Забавный агрессор такой.
Агрессор для лохов, короче
Прокремлевский тролль.
Додано: П'ят 29 гру, 2017 11:52
Как факт - Украина и Россия перейдут на прямые договора. Это очень хорошо. Конечно будут политические уступки со стороны Украины и экономические со стороны России. В каком виде это преподнес гарант не имеет значения. Лиш бы националисты это переварили и не начали очередную бучу.
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