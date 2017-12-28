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Порошенко назвав умову
купівлі російського газу

Порошенко назвав умову купівлі російського газу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #123>
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 11:27

Порошенко назвав умову купівлі російського газу

Пропонуємо до обговорення:
Про це інформує прес-служба глави держави.

Дивися повний текст Порошенко назвав умову купівлі російського газу.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 11:27

Условие тут одно - деньги вперед. А все остальное уже вместо фантазий Пэдры Алексесеевича определил арбитраж. Только почему то наши переможники не спешат раскрывать все детали этой перемоги.
vitali_kalinin
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 11:28

Трепло.

"Он сообщил, что Украина стала действительно энергетически независимой страной и может позволить себе решать, у кого покупать газ." Конечно можешь себе позволить и решать, и рассказывать и мечтать. А денег, хоть сколько нибудь на хоть у кого чего надо, есть у тебя? "Ничего у тебя нет! Ты голодранец!" с)
Востаннє редагувалось mister-svet в П'ят 29 гру, 2017 12:28, всього редагувалось 1 раз.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 11:28

  vitali_kalinin написав:Условие тут одно - деньги вперед. А все остальное уже вместо фантазий Пэдры Алексесеевича определил арбитраж. Только почему то наши переможники не спешат раскрывать все детали этой перемоги.

Все детали давно ракрыты и твой работодатель в пролете)))
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 11:33

  vitali_kalinin написав:Условие тут одно - деньги вперед. А все остальное уже вместо фантазий Пэдры Алексесеевича определил арбитраж. Только почему то наши переможники не спешат раскрывать все детали этой перемоги.

Потому шо пэрэмога не приходит одна...
serg_vronsky
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 11:34

Условие одно: "Були б гроші..."
serg_vronsky
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 11:36

Порохоботы замерли в ожидании методических указаний из центра :D
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Дваждыдвашник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 11:40

Дваждыдвашник
Так задание одно - клеймить агрессора, прославлять безвиз, оправдывать тарифы
Jack
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 11:46

  Jack написав:Дваждыдвашник
Так задание одно - клеймить агрессора, прославлять безвиз, оправдывать тарифы

Сложно клеймить агрессора, с которым до сих пор не денонсирован договор о дружбе и сотрудничестве, не разорваны дипотношения, на территории которого работает твоя фабрика да и вообще на которого ориентирована половина экспорта.
Забавный агрессор такой.
Агрессор для лохов, короче :mrgreen:
Прокремлевский тролль.
Дваждыдвашник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 11:52

Как факт - Украина и Россия перейдут на прямые договора. Это очень хорошо. Конечно будут политические уступки со стороны Украины и экономические со стороны России. В каком виде это преподнес гарант не имеет значения. Лиш бы националисты это переварили и не начали очередную бучу.
nik1
 
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