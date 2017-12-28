Порошенко назвав умову купівлі російського газу

Додано: П'ят 29 гру, 2017 11:28

"Он сообщил, что Украина стала действительно энергетически независимой страной и может позволить себе решать, у кого покупать газ." Конечно можешь себе позволить и решать, и рассказывать и мечтать. А денег, хоть сколько нибудь на хоть у кого чего надо, есть у тебя? "Ничего у тебя нет! Ты голодранец!" с)

Востаннє редагувалось mister-svet в П'ят 29 гру, 2017 12:28, всього редагувалось 1 раз.

«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).