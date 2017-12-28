Порошенко назвав умову купівлі російського газу

Додано: П'ят 29 гру, 2017 15:25

mister-svet написав: nik1 написав: Лиш бы националисты это переварили и не начали очередную бучу. Лиш бы националисты это переварили и не начали очередную бучу.



Мне кажется, что за 4 года "национализма" - реально буйных националистов сильно поубавилось. Да и безвиз ведь! Без команды - можно не переживать. Мне кажется, что за 4 года "национализма" - реально буйных националистов сильно поубавилось. Да и безвиз ведь! Без команды - можно не переживать.

За буйный национализм нужно платить. За диванный - 50/50. Кому то приходится платить, кому то с маргарином вместо мозгов - достаточно послушать "радио 1000 холмов" вроде ТСН.По газу - до публикации предварительного заключения арбитража из всех труб трубили, какая заслуга в том, что мы российский газ покупаем не в России, а в Словакии.После публикации - из всех труб трубят об "условиях", на которых Украина согласится покупать российский газ у России.Вывод - и мы, и российская сторона одинаково читаем предварительное заключение, в котором арбитраж склоняет свое решение в пользу России и обязывает Украину выполнять commitment Take or Pay.Эти слова Гаранта - что-то из разряда хорошей мины при плохой игре.Не может он объявить украинцам, что Запад поставил пункты договора выше политики, когда каждый день в течение 3 лет заявлял о @весьмирснами.Рейтинг итак около-нулевой, и "скреп" для общества уже не так много и осталось. Безвиз - уже прокомпостированный талончик, а в путина, который все у вас отберет, если не будете слушать власть, уже мало кто верит