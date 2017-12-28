Порошенко назвав умову купівлі російського газу

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yanyura написав: Кроме тех 10 млрд. куб. (по 5 в 18-м и 19-м гг.), которые Украина обязана, несмотря ни на что, купить у РФ по решению Стокгольмского арбитража. А так да, есть деньги - купить у любого, нет денег - купить только у того, на кого указывает дающий кредит на покупку газа.
Наверное будет вскоре обнародован политико-экономический компромисс с Россией.
nik1 написав:Лиш бы националисты это переварили и не начали очередную бучу.
Мне кажется, что за 4 года "национализма" - реально буйных националистов сильно поубавилось. Да и безвиз ведь! Без команды - можно не переживать.
За буйный национализм нужно платить. За диванный - 50/50. Кому то приходится платить, кому то с маргарином вместо мозгов - достаточно послушать "радио 1000 холмов" вроде ТСН.
По газу - до публикации предварительного заключения арбитража из всех труб трубили, какая заслуга в том, что мы российский газ покупаем не в России, а в Словакии.
После публикации - из всех труб трубят об "условиях", на которых Украина согласится покупать российский газ у России.
Вывод - и мы, и российская сторона одинаково читаем предварительное заключение, в котором арбитраж склоняет свое решение в пользу России и обязывает Украину выполнять commitment Take or Pay.
Эти слова Гаранта - что-то из разряда хорошей мины при плохой игре.
Не может он объявить украинцам, что Запад поставил пункты договора выше политики, когда каждый день в течение 3 лет заявлял о @весьмирснами.
Рейтинг итак около-нулевой, и "скреп" для общества уже не так много и осталось. Безвиз - уже прокомпостированный талончик, а в путина, который все у вас отберет, если не будете слушать власть, уже мало кто верит
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Criticus написав:Вывод - и мы, и российская сторона одинаково читаем предварительное заключение, в котором арбитраж склоняет свое решение в пользу России и обязывает Украину выполнять commitment Take or Pay.
Тільки ціна буде не та, що Раша захоче, а та, що на спотовому ринку ЄС. Рашкованів обломали по всім хотєлкам. Нам, в принципі, все одно де купувати - в Словаччині, чи в РФ. Головне, щоб ціна була однакова. Єдине - не вдалося скинути ціну транзиту з вартості газу, але ж по транзиту ще суд не закінчився. Якщо Газмясу щось залишили, то і нам щось дадуть.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Criticus написав:Вывод - и мы, и российская сторона одинаково читаем предварительное заключение, в котором арбитраж склоняет свое решение в пользу России и обязывает Украину выполнять commitment Take or Pay.
Как замечательно у ольгинских получается не замечать, что по арбитражу Газпром просрал 50 миллиардов долларов...
Как то не кошерно покупать что то у агрессора. Хотя некоторые особо одаренные расказывыли что в войну Гитлер со Сталиным торговали во всю И замечу что Газпром фактически государственная компания, а у нас вроде табу на закупки у таких. Петр Алексеевич заканчивайте войну как обещали и торгуйте с кем угодно, а то хрен вас поймеш "тут помню, а здесь не помню" да и как ваши три друга поживают которых вы "посадили" ... но в теплые кресла, оригинал перечитайте, а то до выборов все петь умеют, как до дела ...