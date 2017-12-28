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Порошенко назвав умову
купівлі російського газу

Порошенко назвав умову купівлі російського газу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345>
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 14:00

  nik1 написав:
  yanyura написав: Кроме тех 10 млрд. куб. (по 5 в 18-м и 19-м гг.), которые Украина обязана, несмотря ни на что, купить у РФ по решению Стокгольмского арбитража. А так да, есть деньги - купить у любого, нет денег - купить только у того, на кого указывает дающий кредит на покупку газа.

Наверное будет вскоре обнародован политико-экономический компромисс с Россией.


"В мае 2018 года будет неожиданное, но приятное событие. Возможно, будут подписаны какие-то договоры, изменение статуса страны”, — сообщила Е.Осипенко.")))
Астролог рассказала, что ждет Украину в 2018 году. http://www.unn.com.ua/ru/news/1707159-a ... 2018-rotsi
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
mister-svet
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 14:24

некоррупционный газ
интересный термин, повеселил :)
deniska
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 14:45

"некоррупционный газ" .... - это что-то из серии "честный депутат" ... ну как мне кажется. Я конечно могу и ошибаться.
svetoch-10
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 14:56

Re: порошенко назвав

  Дваждыдвашник написав:территории которого работает твоя фабрика да и вообще на которого ориентирована половина экспорта.

Эт вы зря про хфабрику. Всем дийсними патриотам во всем цивил.мире известно - хфабрика в Липецке давным-давно не работает и законсервирована. Консерва там, а не хфабрика.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 15:18

Re: Порошенко назвав умову купівлі російського газу

  Дваждыдвашник написав:Или вы правда думаете, что они там идейные?

Идейные тоже есть
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Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 15:25

  mister-svet написав:
  nik1 написав:Лиш бы националисты это переварили и не начали очередную бучу.


Мне кажется, что за 4 года "национализма" - реально буйных националистов сильно поубавилось. Да и безвиз ведь! Без команды - можно не переживать.


За буйный национализм нужно платить. За диванный - 50/50. Кому то приходится платить, кому то с маргарином вместо мозгов - достаточно послушать "радио 1000 холмов" вроде ТСН.

По газу - до публикации предварительного заключения арбитража из всех труб трубили, какая заслуга в том, что мы российский газ покупаем не в России, а в Словакии.

После публикации - из всех труб трубят об "условиях", на которых Украина согласится покупать российский газ у России.

Вывод - и мы, и российская сторона одинаково читаем предварительное заключение, в котором арбитраж склоняет свое решение в пользу России и обязывает Украину выполнять commitment Take or Pay.

Эти слова Гаранта - что-то из разряда хорошей мины при плохой игре.

Не может он объявить украинцам, что Запад поставил пункты договора выше политики, когда каждый день в течение 3 лет заявлял о @весьмирснами.

Рейтинг итак около-нулевой, и "скреп" для общества уже не так много и осталось. Безвиз - уже прокомпостированный талончик, а в путина, который все у вас отберет, если не будете слушать власть, уже мало кто верит
Criticus
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 16:07

Так а чего ж цены только повышаются?
"Основная задача правительства в том, чтобы помочь богачам запустить руки в наши карманы" Бакминстер Фуллер
"Я наблюдаю за реальными действиями правительства, а не за тем, что они обещают, и реагирую соответственно" - Р. Кийосаки
Дилетант
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 16:31

Re: Порошенко назвав умову купівлі російського газу

  Criticus написав:Вывод - и мы, и российская сторона одинаково читаем предварительное заключение, в котором арбитраж склоняет свое решение в пользу России и обязывает Украину выполнять commitment Take or Pay.

Тільки ціна буде не та, що Раша захоче, а та, що на спотовому ринку ЄС. Рашкованів обломали по всім хотєлкам. Нам, в принципі, все одно де купувати - в Словаччині, чи в РФ. Головне, щоб ціна була однакова. Єдине - не вдалося скинути ціну транзиту з вартості газу, але ж по транзиту ще суд не закінчився. Якщо Газмясу щось залишили, то і нам щось дадуть.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 17:53

  Criticus написав:Вывод - и мы, и российская сторона одинаково читаем предварительное заключение, в котором арбитраж склоняет свое решение в пользу России и обязывает Украину выполнять commitment Take or Pay.


Как замечательно у ольгинских получается не замечать, что по арбитражу Газпром просрал 50 миллиардов долларов...

Ну просто чудо какое-то. Праздник. :)
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 18:02

Как то не кошерно покупать что то у агрессора. Хотя некоторые особо одаренные расказывыли что в войну Гитлер со Сталиным торговали во всю :) И замечу что Газпром фактически государственная компания, а у нас вроде табу на закупки у таких. Петр Алексеевич заканчивайте войну как обещали и торгуйте с кем угодно, а то хрен вас поймеш "тут помню, а здесь не помню" да и как ваши три друга поживают которых вы "посадили" ... но в теплые кресла, оригинал перечитайте, а то до выборов все петь умеют, как до дела ... ;)
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