Порошенко назвав умову купівлі російського газу

Закрытие Суэцкого канала для прохождения израильских кораблей и грузов было лишь частью экономической войны, которую жестко и последовательно вели арабские государства против государства Израиль с первых дней его создания. После подписания соглашения о перемирии в 1949, в котором арабы "отказывались от военных и враждебных действий", они все больше обостряли экономический конфликт.

Арабские страны пытались лишить Израиль воды. Вначале они отказывались сотрудничать с США в программе спасения водных ресурсов и источников Иордана. Затем пытались, используя и артиллерию, силой помешать Израилю регулировать свои скудные водные ресурсы (Израиль пытался отвести на своей территории часть вод Иордана). Недостаток водных ресурсов был слабым местом в экономике Израиля, и потому арабские страны считали своим долгом противодействовать любым проектам, связанным с обеспечением Израиля водой.

Бойкот израильских товаров и торговых учреждений арабы применили еще задолго до создания государства Израиль, и год от года он становился все шире. Арабским странам запрещались любые торговые отношения с Израилем, нарушителей сурово наказывали. По сути, запрещался любой контакт с Израилем, накладывался запрет на любые формы связи с Израилем — почтовые, телефонные, телеграфные, по морю, по воздуху, по железной дороге. Более того, любому путешественнику, у которого в паспорте была отметка, что он хотя бы однажды побывал в Израиле или собирался в Израиль, категорически запрещался въезд в арабские государства. Бойкот достиг всех уголков земного шара, для его организации был создан колоссальный аппарат. Руководящий центр, находящийся в Дамаске, создал со временем "черный список" предприятий всего мира, торгующих с Израилем, кораблей, швартующихся в портах Израиля, даже актеров и музыкантов, которые выступали в Израиле или выражали дружеские чувства еврейскому государству. Из Дамаска против всех попавших в список велась кампания давления, шантажа, угроз. Анкеты и письма с угрозами получили разные учреждения во многих странах: угрожали прекращением всяких деловых и торговых связей с Лигой арабских стран, если они будут сотрудничать с Израилем. В Дамаске с целью обнаружить "щели" в бойкоте была создана международная сеть слежки.

И эта кампания в значительной степени оказалась успешной. Арабские государства с их потенциалом в сто миллионов потребителей обладали огромной силой притяжения для коммерсантов, жадных до рынков сбыта. В некоторых странах резко подскочила покупательная способность граждан в связи с невероятно увеличившейся добычей нефти. Многие фирмы во всем мире поддались требованиям или угрозам арабских государств, тайно они поддерживали бойкот против Израиля.