Порошенко назвав умову купівлі російського газу

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lapay написав:Торгують. В Югосолавії торгували, аж гай шумів, Аргентина з Англією, хоч і острови втратили.
Это когда, во время войны? И доказательства есть?
lapay написав: Прикладів море. Ваш улюблений Ізраїль з арабськими країнами, навіть з Палестиною. Не кошерно, але торгують.
В ПА и Газу Израиль поставляет электричество, воду, стройматериалы по ослиным соглашениям 1994г.С этими образованиями Израилю воевать не нужно - достаточно на пару недель перекрыть поставки перечисленных материалов, и арабы захлебнутся в дерьме и помрут от жажды. А вот с какими арабскими странами во время шедших за 69 лет четырех войн Израиль торговал? Просветите, знаток Ближнего Востока
Закрытие Суэцкого канала для прохождения израильских кораблей и грузов было лишь частью экономической войны, которую жестко и последовательно вели арабские государства против государства Израиль с первых дней его создания. После подписания соглашения о перемирии в 1949, в котором арабы "отказывались от военных и враждебных действий", они все больше обостряли экономический конфликт. Арабские страны пытались лишить Израиль воды. Вначале они отказывались сотрудничать с США в программе спасения водных ресурсов и источников Иордана. Затем пытались, используя и артиллерию, силой помешать Израилю регулировать свои скудные водные ресурсы (Израиль пытался отвести на своей территории часть вод Иордана). Недостаток водных ресурсов был слабым местом в экономике Израиля, и потому арабские страны считали своим долгом противодействовать любым проектам, связанным с обеспечением Израиля водой. Бойкот израильских товаров и торговых учреждений арабы применили еще задолго до создания государства Израиль, и год от года он становился все шире. Арабским странам запрещались любые торговые отношения с Израилем, нарушителей сурово наказывали. По сути, запрещался любой контакт с Израилем, накладывался запрет на любые формы связи с Израилем — почтовые, телефонные, телеграфные, по морю, по воздуху, по железной дороге. Более того, любому путешественнику, у которого в паспорте была отметка, что он хотя бы однажды побывал в Израиле или собирался в Израиль, категорически запрещался въезд в арабские государства. Бойкот достиг всех уголков земного шара, для его организации был создан колоссальный аппарат. Руководящий центр, находящийся в Дамаске, создал со временем "черный список" предприятий всего мира, торгующих с Израилем, кораблей, швартующихся в портах Израиля, даже актеров и музыкантов, которые выступали в Израиле или выражали дружеские чувства еврейскому государству. Из Дамаска против всех попавших в список велась кампания давления, шантажа, угроз. Анкеты и письма с угрозами получили разные учреждения во многих странах: угрожали прекращением всяких деловых и торговых связей с Лигой арабских стран, если они будут сотрудничать с Израилем. В Дамаске с целью обнаружить "щели" в бойкоте была создана международная сеть слежки. И эта кампания в значительной степени оказалась успешной. Арабские государства с их потенциалом в сто миллионов потребителей обладали огромной силой притяжения для коммерсантов, жадных до рынков сбыта. В некоторых странах резко подскочила покупательная способность граждан в связи с невероятно увеличившейся добычей нефти. Многие фирмы во всем мире поддались требованиям или угрозам арабских государств, тайно они поддерживали бойкот против Израиля.
Тут більше араби хотіли економічно задушити Ізраїль, бо не змогли війсковим шляхом.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Стас написав:а что вы называете дурными ценами? цены соответствуют формуле с которой Украина была согласна 8 лет, а теперь почему не согласна?...
Якби ціни нас влаштовували, то не було б щорічних торгів по ціні, не було б обіцянок Януковича знизити ціну на газ, Харківських угод і таке інше. Інша справа - чому не подавали в Арбітраж. Не подавали, бо не хотіли псувати відносини з головним торгівельним партнером. Коли цей партнер виявився не партнером, а п..асом, то тоді й подали в Арбітраж.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...