Порошенко назвав умову купівлі російського газу

lapay написав: Тільки ціна буде не та, що Раша захоче, а та, що на спотовому ринку ЄС. Рашкованів обломали по всім хотєлкам. Нам, в принципі, все одно де купувати - в Словаччині, чи в РФ. Головне, щоб ціна була однакова. Єдине - не вдалося скинути ціну транзиту з вартості газу, але ж по транзиту ще суд не закінчився. Якщо Газмясу щось залишили, то і нам щось дадуть.

О цене все равно придется договориться - конкретной цены, как вы понимаете (если хоть что-то смыслите в юриспруденции), в решении арбитража не будет.Ни один суд в мире не может навязать 2 субъектам хозяйственной деятельности (а спорят Нефтегаз и Газпром, а не Украина и Россия) коммерческие условия сотрудничества.Он может только признать (и с высокой вероятностью признает), что существующие условия в таком-то пункте - текущая формула расчета цены - не отвечают практике. Это наша победа, я считаю.Что касается остальных требований сторон: обязательство выполнять Take or Pay даже не в полном контрактном объеме - это наше поражение. Иметь обязательство - это всегда хуже, чем иметь право.Возможно, даже вероятно, что нас ждет еще одна победа в данном споре, правда, останется она лишь на бумаге - компенсации со стороны Газпрома (либо России, как владельца Газпрома) за захват и использование оборудования Черноморнефтегаза и шельфа Черного моря в районе Крыма. Эти требования Россия ни исполнит ни под каким предлогом, потому что это уже геополитика, а не just business